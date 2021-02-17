ЕАЭС расширяет сотрудничество с другими странами

В рамках Евразийского экономического союза сегодня проводится комплексная работа по расширению торгово-экономических связей с третьими странами и созданию преференциальных условий доступа на внешние рынки. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

Как отметил он, либерализация торговли с третьими странами предоставляет хорошие возможности для роста товарооборота, способствует выходу отечественных товаров на рынки третьих стран. География внешнеторговой политики ЕАЭС весьма обширна, но в то же время конкретна: сотрудничество строится на взаимовыгодной основе с учетом интересов всех участников.

"Подготовка преференциальных соглашений – процесс непростой, требующий скрупулезной и тщательной работы экспертов. По этим причинам из множества заявок на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС (в Евразийскую экономическую комиссию поступило более 50 подобных обращений) отбираются наиболее перспективные с точки зрения обоюдной экономической отдачи", - сообщил замминистра.

По его словам, в "торговую корзину" ЕАЭС уже входят соглашения о свободной торговле (ССТ) с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и временное – с Ираном, реализуются два непреференциальных соглашения с КНР. В высокой стадии готовности находятся проекты соглашений о ССТ с Израилем и Египтом.

"При этом, - констатировал Панкин, - сложно прогнозировать сроки завершения переговоров хотя бы по той простой причине, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире в 2020 году уже внесла существенные коррективы в переговорный график: запланированные встречи сторон неоднократно переносились".

С Израилем состоялось шесть раундов переговоров, последний провели в марте 2020 года в Иерусалиме, буквально накануне закрытия государственных границ. По соглашению ЕАЭС – Египет значительный прогресс был достигнут после трех раундов (все – в 2019 году), ведется согласование даты очередной встречи.

Планируется, что при условии стабилизации обстановки с COVID-19 в текущем году будут запущены переговорные процессы по созданию зоны свободной торговли с Индией и полноформатного торгового режима с Ираном.

Дополнительно на площадке ЕАЭС активно прорабатываются и изучаются новые потенциальные торговые треки. В частности, в настоящее время формируются совместные исследовательские группы по изучению целесообразности заключения ССТ с Индонезией и Монголией.

Кроме того, осуществляется сотрудничество по линии ЕАЭС с Аргентиной - в рамках подписанных ранее Евразийской экономической комиссией меморандумов с МЕРКОСУР, Латиноамериканской экономической системой, а также двустороннего отраслевого документа с правительственным Секретариатом по агроиндустрии Министерства производства и труда Аргентины, пояснил Александр Панкин.

В Евразийский экономический союз сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.