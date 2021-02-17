Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.80 - 102.97

ЕАЭС расширяет сотрудничество с другими странами

96  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках Евразийского экономического союза сегодня проводится комплексная работа по расширению торгово-экономических связей с третьими странами и созданию преференциальных условий доступа на внешние рынки. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.

Как отметил он, либерализация торговли с третьими странами предоставляет хорошие возможности для роста товарооборота, способствует выходу отечественных товаров на рынки третьих стран. География внешнеторговой политики ЕАЭС весьма обширна, но в то же время конкретна: сотрудничество строится на взаимовыгодной основе с учетом интересов всех участников.

"Подготовка преференциальных соглашений – процесс непростой, требующий скрупулезной и тщательной работы экспертов. По этим причинам из множества заявок на создание зоны свободной торговли с ЕАЭС (в Евразийскую экономическую комиссию поступило более 50 подобных обращений) отбираются наиболее перспективные с точки зрения обоюдной экономической отдачи", - сообщил замминистра.

По его словам, в "торговую корзину" ЕАЭС уже входят соглашения о свободной торговле (ССТ) с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и временное – с Ираном, реализуются два непреференциальных соглашения с КНР. В высокой стадии готовности находятся проекты соглашений о ССТ с Израилем и Египтом.

"При этом, - констатировал Панкин, - сложно прогнозировать сроки завершения переговоров хотя бы по той простой причине, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире в 2020 году уже внесла существенные коррективы в переговорный график: запланированные встречи сторон неоднократно переносились".

С Израилем состоялось шесть раундов переговоров, последний провели в марте 2020 года в Иерусалиме, буквально накануне закрытия государственных границ. По соглашению ЕАЭС – Египет значительный прогресс был достигнут после трех раундов (все – в 2019 году), ведется согласование даты очередной встречи.

Планируется, что при условии стабилизации обстановки с COVID-19 в текущем году будут запущены переговорные процессы по созданию зоны свободной торговли с Индией и полноформатного торгового режима с Ираном.

Дополнительно на площадке ЕАЭС активно прорабатываются и изучаются новые потенциальные торговые треки. В частности, в настоящее время формируются совместные исследовательские группы по изучению целесообразности заключения ССТ с Индонезией и Монголией.

Кроме того, осуществляется сотрудничество по линии ЕАЭС с Аргентиной - в рамках подписанных ранее Евразийской экономической комиссией меморандумов с МЕРКОСУР, Латиноамериканской экономической системой, а также двустороннего отраслевого документа с правительственным Секретариатом по агроиндустрии Министерства производства и труда Аргентины, пояснил Александр Панкин.

В Евразийский экономический союз сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397419
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  