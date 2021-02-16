Журналисты Кыргызстана могут пройти онлайн-курс по теме инвалидности

В Кыргызстане разработан обучающий онлайн тренинговый модуль для журналистов. Цель - содействие в искоренении негативных стереотипов, изменении общественного мнения в отношении людей с инвалидностью, в устранении физических, информационных, социальных и психологических барьеров, а также создания инклюзивного общества, где все люди равны и права каждого человека соблюдаются.

Модуль создан на основе принципов Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, законодательства Кыргызской Республики. В его разработке приняла участие журналист "Вечернего Бишкека" Сыягуль Караман.

"У нас, журналистов, очень много стереотипов в отношении людей с инвалидностью и мы привыкли готовить наши материалы с учетом этих стереотипов", – отметила главный редактор газеты "Политклиника" Дилбар Алимова. По ее словам, журналисты в своих материалах часто дискриминируют людей с инвалидностью, сами того не замечая. После прохождения тренинга будем стараться создавать материалы без стереотипов, делая акцент на личность, а не на их инвалидность, - говорит Алимова.

"Раньше, когда писала о людях с инвалидностью, я не могла найти альтернативы словам "глухой" или "слепой". Я жалела их и рассматривала отдельно от общество, не знала, что это неправильно. Я полностью изменила свое мнение после того, как прошла курс, здесь смогла найти ответы на свои вопросы", - рассказала редактор онлайн-контента радио "Марал" Орозгуль Арстанова.

Для составления курса были использованы результаты работы "Исследование негативных стереотипов в отношении людей с инвалидностью".

"В 2018 году мы провели исследование, результаты которого показали, что в сознании общества очень много укоренившихся негативных стереотипов. Мы создали тренинговый модуль с видеоматериалами, с примерами правильного и неправильного освещения данной тематики, чтобы пользователям было легко освоить и понять тематику. Судя по отзывам журналистов, онлайн-курс оказался очень удобным, интересным и полезным" – рассказала VB.KG координатор проекта ПРООН и МИД Финляндии "К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР" Айнура Алымбекова.

Онлайн-курс по освещению темы инвалидности посвящен журналистам, студентам факультетов журналистики, блогерам и всем заинтересованным лицам. Курс состоит из 5 уроков. В конце каждого раздела предлагается пройти предварительный тест. Затем надо пройти финальный тест. По результатам тестов выдается сертификат об успешном прохождении "Обучающего онлайн-курса по освещению темы инвалидности", которую можно скачать на странице курса.

Ссылка для прохождения онлайн курса на русском языке: https://journalist.kg/ru/courses/treningovyj-modul-po-osveshheniyu-temy-invalidnosti/

Ссылка для прохождения онлайн курса на кыргызском языке: https://journalist.kg/kg/courses/majyptyk-temasyn-chagyldyruu-boyuncha-okuu-modulu/