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Баткенской области Кыргызстана планируют придать особый статус

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- Оксана Гут
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Баткенской области Кыргызстана будет придан особый статус. По крайней мере, таким вопросом задалось правительство страны. Об этом сказал премьер-министр Улукбек Марипов, выступая в прямом эфире со своей страницы в Facebook.

"Вчера в Баткенской области сменился руководитель. Ее возглавил, как называют его в народе, "комиссар Каттани" - Омурбек Суваналиев. Надеемся, что он выполнит все задания Садыра Жапарова (президента - ред.). В Баткенской области есть неописанные участки границы, на самом деле ситуация сложная. Поэтому мы рассматриваем вопрос придания области особого статуса", - отметил премьер-министр.

Марипов заявил, что считает жителей приграничных территорий настоящими героями. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы создать им условия для жизни, в том числе развить инфраструктуру в области.

Напомним, 15 февраля кыргызские пограничники пресекли попытки проведения строительных работ вблизи условной линии кыргызско-таджикской госграницы. В Бишкеке же второй день проходят митинги, граждане требуют решения приграничных вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/397423
Теги:
Баткенская область, Омурбек Суваналиев, граница, назначение, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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