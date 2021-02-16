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В бишкекском музее ИЗО открывается выставка "Три мастера, три взгляда"

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- Оксана Гут
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17 февраля в Кыргызском национальном музее имени Гапара Айтиева открывается выставка "Три мастера, три взгляда", посвященная юбилярам этого года: скульптору – Альбеку Мухутдинову 1936-1990 (85 лет со дня рождения), художникам Сабитжану Бакашеву 1941-1988 (80 лет со дня рождения) и Мурату Бекджанову (75 лет).

Альбек Мухутдинов – один из первых национальных скульпторов, получивший начальные уроки рисунка и лепки в мастерской О.М. Мануиловой, затем последовала учеба во Фрунзенском художественном училище (1951-1953), в Ташкентском художественном училище им. П. Бенькова (1953-1956), в Московском художественном институте им. В.И.Сурикова (1958-1964), где его преподавателями были известные мастера Д.Д. Шварц и Г.М. Манизер.

На выставке представлена самая содержательная глава в творчестве А.Мухутдинова – портрет. Созданные им портреты верны натуре, лаконичны, наделены жизнеутверждающей силой, духовностью. Скульптору позировали известные ученые, деятели культуры и простые труженики. Он уверенно передает особенности характера и внешние проявления портретируемых, отражая профессиональные качества людей.

Многие планы и замыслы скульптора остались не реализованы, но талантливый скульптор сумел привить своим многочисленным ученикам чувство высокого стиля. В экспозиции представлено 13 лучших работ скульптора.

Сабитжан Бакашев окончил Фрунзенское художественное училище (1957-1960), Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной (1960-1966) отделение монументально-декоративной живописи, мастерскую А.К.Казанцева.

Как самобытный художник, сочетающий поиски художественной выразительности и пространственного взаимодействия живописи и архитектуры, он проявился уже в 60-е С. Бакашев принимал участие в групповых работах с художниками-монументалистами А.Ворониным, А.Каменским, 3.Хабибулиным, И.Чокоевым и др. Как живописец-станковист С.Бакашев обладает декоративным видением живописной формы, создавая "праздничные", с обостренным чувством пластичности картины.

Мурат Бекджанов - Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. В 1966 году окончил Фрунзенское художественное училище, в 1972 году – графический факультет Московского художественного института им. В.И.Сурикова, мастерскую плаката Н.Пономарева.

На выставке представлены жанровые картины Мурата Бекджанова, а также плакаты, книжная иллюстрация и портреты. Портреты выполнены с тонкими тональными разработками цвета, чаще всего это портреты-настроения, в которых передается характерное для того или иного человека эмоциональное состояние.


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URL: https://www.vb.kg/397429
Теги:
выставка, музей, Бишкек, культура, Кыргызстан
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