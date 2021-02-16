ГКНБ: Обнаружен схрон оружия и боеприпасов

ГКНБ КР в ходе работы по изъятию из незаконного оборота огнестрельных оружий, боеприпасов и взрывчатых веществ совместно с МВД КР в Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В тайнике обнаружено и изъято 2 боевых обреза, свыше 160 патронов разного калибра, ножи кустарного производства, маски и перчатки.

По предварительным данным, изъятые оружия и боеприпасы могут принадлежат криминальным элементам, имеющих причастность к ряду фактам разбойного нападения.

В настоящее время ГКНБ проводятся соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.