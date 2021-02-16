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ГКНБ: Обнаружен схрон оружия и боеприпасов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР в ходе работы по изъятию из незаконного оборота огнестрельных оружий, боеприпасов и взрывчатых веществ совместно с МВД КР в Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В тайнике обнаружено и изъято 2 боевых обреза, свыше 160 патронов разного калибра, ножи кустарного производства, маски и перчатки.

По предварительным данным, изъятые оружия и боеприпасы могут принадлежат криминальным элементам, имеющих причастность к ряду фактам разбойного нападения.

В настоящее время ГКНБ проводятся соответствующие мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.


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URL: https://www.vb.kg/397431
Теги:
ГКНБ, оружие, Чуйская область, Кыргызстан
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