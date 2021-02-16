На Украине началась регистрация вакцины AstraZeneca

На Украине началась процедура регистрации вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья, передает lent"Корреспондент".

"Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca", - сказано в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину для экстренного применения.

10 февраля регистрацию вакцины от коронавируса на территории Украины начала китайская компания Sinovac. При этом Национальное антикоррупционное бюро расследует возможные закупки препарата Минздравом по завышенной цене. Выяснилось, что цена за дозу оказалась едва ли не самой высокой в ​​мире, а эффективность вакцины при последнем этапе тестирования в Бразилии показала лишь 50,38 процента.

При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Владимир Зеленский заявил, что нет доказательств эффективности препарата "Спутник V".