Айдана Оторбаева номинирована на мировую премию "Merit awards" от FIFpro

Айдану Оторбаеву номинировали на мировую премию "Merit awards" от FIFpro. Эту новость на своей странице в соцсетях опубликовала Ассоциация профессиональных футболистов Кыргызской Республики.

Многие профессиональные футболисты во всем мире активно стремятся улучшить жизнь окружающих, использовать свои платформы для решения социальных проблем или принять меры для влияния на условия жизни нуждающихся людей, говорится на странице. Учитываются их самоотверженные усилия, заслуги по улучшению мира.

Айдана Оторбаева начала движение в помощь в борьбе с пандемией Covid-19. Она вызвалась помочь медперсоналу всем, что им нужно, и убедила 500 других сделать то же самое.

Кроме кыргызской футболистки так же отмечены другие номинанты:

Патрик Бантамои - бывший беженец, который никогда не забывал о своих корнях. Он поддерживает малоимущих и малоимущих в Сьерра-Леоне, отправляя им футбольное оборудование.

Женская сборная Кипра - борется за гендерное равенство в футболе, требуя тех же условий работы, что и мужская команда. Их усилия привели к переговорам между ПСАП и Кипрским парламентом.

Исполненные желания - проект семи игроков, исполняющих желания сирот, которые, среди прочего, попросили игрушки, спортивный инвентарь, электронику, шоу талантов или посещения тематических парков.

Кин-Хо Ли - финансово способствовал восстановлению после лесного пожара, а также борьбе с пандемией Covid-19 Он провел благотворительные матчи и футбольные клиники, чтобы помочь детям со стипендиатами и оборудованием.

Николас Матурана - купил новый дом для пожилой пары, попавшей в финансовые проблемы, позволил другому игроку купить базовые потребности и раздал продукты питания людям, живущим в трудных условиях, включая бездомных.

Хавьера Морено - разработала протоколы против насилия и домогательств страны, вдохновила других игроков на то же самое и скоординированную поддержку жертв.

Маркус Рэшфорд - обеспечил детям бесплатное школьное питание, заставил свое правительство финансировать миллионы нуждающихся семей, подчеркнул равенство и антидискриминацию, и внес вклад в инициативу Игроки вместе.