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Акин Токталиев пытался шантажировать президента?

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- ВБ
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Экс-директор Государственной комиссии по делам религий Акин Токталиев еще утром сегодня намеревался подать в суд на президента Садыра Жапарова, заявив, что приготовил для этой цели ряд документов, которые якобы способствовали бы защите его чести и достоинства.

Однако судя по всему бывший чиновник, если можно так выразиться, "блефовал" по поводу документов, так как не прошло и двух часов, как он заявил, что передумал подавать в суд на президента. Мол, после того, как он ознакомился с записью разговора экс-муфтия Рахматуллы ажы Эгембердиева, то надобность в суде отпала.

По словам экс-омбудсмена Турсунбека Акуна, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, Токталиев просто на просто недоволен, что его лишили должности директора Госкомиссии по делам религии.

- Дело всего лишь в этом. И самому президенту лучше быть подальше от всех этих конфликтов, и по возможности не комментировать каждое свое указание о назначениях и увольнениях, - сказал он.

Напомним, ранее Акин Токталиев был уволен с должности директора Государственной комиссии по делам религий. После этого он заявил, что был Садыру Жапарову как отец, а тот взял и уволил его.

"Указ о моем увольнении удивил не только меня, но и самих родственников президента. Считаю, что здесь победила коррупция, ведь занимая данную должность, я не давал шанса коррупции просочиться в муфтият", - сказал он.

В свою очередь президент КР Садыр Жапаров заявил в интервью, что он ставил задачу перед Токталиевым призвать всех молдо к примирению, наставлять граждан Кыргызстана на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов.

"К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одной из них и вызвал такой конфликт. Поэтому я уволил его и назначил молодого, энергичного, хорошо понимающего религию человека. Что будет, если я оставлю его в должности, говоря, что он мой адвокат, а в стране царит суматоха и между священнослужителями идет конфликт? На государственной службе не должно быть принципа, мой адвокат, друг или родственник", - отметил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/397438
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Садыр Жапаров, увольнение, Кыргызстан, Акин Токталиев
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