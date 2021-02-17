Омбудсмен посетил мать четверых детей, арестованную по делу Сегизбаева

Уполномоченный по правам человека Кыргызстана Токон Мамытов посетил СИЗО ГКНБ и встретился с Жылдыз Чодобаевой, задержанной Военной прокуратурой по подозрению в совершении преступления. Она была задержана по статье 319 УК КР ("коррупция").

Пресс-служба Омбудсмена отмечает, что Чодобаева не жалуется на условия содержания, но просила помочь изменить меру пресечения.

Принимая во внимание, что Жылдыз Чодобаева является матерью четверых детей, младшему из которых всего два года, и ссылаясь на пункты 1 и 5 части 2 статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Омбудсмен рекомендует председателю Бишкекского городского суда рассмотреть апелляцию адвоката Чодобаевой об изменении меры пресечения.

Токон Мамытов также рекомендовал военному прокурору Генеральной прокуратуры обратиться в судебную коллегию Бишкекского городского суда с просьбой об изменении меры пресечения в отношении Жылдыз Чодобаевой.

Ранее в аппарат Омбудсмена поступило коллективное обращение жителей села Кой-Таш с просьбой защитить права Чодобаевой.

Напомним, Жылдыз Чодобаева по решению суда заключена под стражу на время следствия. По версии следствия, она работая секретарем Таш-Мойнокского айыл окмоту оформляла документы на землю в пользу бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Сам он также находится под арестом. Однако своей вины не признает и считает свое дело политически мотивированным.