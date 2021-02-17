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Сардобинское водохранилище в Узбекистане реконструируют

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- Виктория Гунгер
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Сардобинское водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана будет реконструировано. В его восстановлении примут участие иностранные специалисты. Работы уже начались, рассказал начальник управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Министерства строительства Насрулло Бобоев изданию Daryo.uz.

Как отмечается, взяты лабораторные анализы, ведутся изыскания для научно-технического обоснования, проверяется соответствие текущего состояния объекта первичным проектным решениям.

- Проектно-сметная документация по реконструкции водохранилища, рассчитанная на два этапа, также уже разработана. Однако название проектной организации и сроки строительства представитель министерства не сообщил. Он подчеркнул, что постановление правительства по реконструкции водохранилища издано для служебного пользования. Составлен график работ и назначены ответственные сотрудники. На первом этапе предстоит устранить трещины на боковых стенах водохранилища, параллельно изучив техническое состояние конструкций. Когда будут завершены научно-технические исследования и даны заключения специалистов, начнутся двухступенчатые работы по реконструкции дамбы. В настоящее время под руководством специалистов Министерства водного хозяйства ведутся исследования сопротивляемости водохранилища давлению воды, которые покажут, какой объем воды оно способно выдержать. Поскольку работы касаются и соседних государств, к исследованиям привлечены не только узбекистанские ученые, но и представители иностранных научно-исследовательских центров, - говорится в сообщении узбекских СМИ.

Результаты этой работы проанализирует группа из нескольких независимых экспертов. Их заключение станет основанием для продолжения реконструкции водохранилища. Сроки начала строительства пока не афишируются.

Напомним, 1 мая 2020 года произошел прорыв плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, были эвакуированы свыше 70 тысяч человек. В результате наводнения был нанесен ущерб 4 435 домам, из них 2390 были разрушены, а 2045 потребовался ремонт.

В октябре 17 человек обвинили в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища. Семеро обвиняемых взяты под стражу, шестеро освобождены под залог, а четверых освободили под подписку


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URL: https://www.vb.kg/397447
Теги:
вода, Узбекистан, Центральная Азия, Кыргызстан
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