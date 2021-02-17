В Италии началось извержение вулкана Этна

В Италии на острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

По данным итальянских СМИ, выбросы вулканического пепла и потока лавы зафиксировали на юго-восточном склоне.

Напомним, последнее извержение Этны происходило в декабре прошлого года. Тогда за гигантскими стометровыми фонтанами из лавы можно было наблюдать из Катании. Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км. Власти заранее сообщили местным жителям, что для близлежащих городов данное извержение опасности не представляет.

Этна - один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы.