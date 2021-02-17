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Депутаты создают комиссию по проверке "Кумтора". Прошлую возглавлял Жапаров

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- Виктория Гунгер
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Создается очередная депутатская комиссия по проверке месторождения "Кумтор". Об этом сообщил Дастан Бекешев.

По его словам, такое решение принято на заседании ЖК.

- Возвращаемся мы снова в 2012 год, - отметил Бекешев.

Примечательно, что как раз в этом году подобную депкомиссию возглавлял именно Садыр Жапаров. Он заявил тогда о многочисленных экологических нарушениях на руднике из уст отдельных парламентариев звучали призывы об аресте руководства "Кумтора", а также о национализации компании.

В целом, по словам специалистов, тогдашний отчет депутатской комиссии по проверке деятельности рудника "Кумтор" не просто наделал много шума, поделив парламентариев на два лагеря, а повлиял на стоимость акций крупнейшей золотодобывающей компании почти на 35 процентов, а бюджетный портфель Кыргызстана похудел более чем на $300 миллионов.


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URL: https://www.vb.kg/397451
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Кумтор
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