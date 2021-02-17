Депутаты создают комиссию по проверке "Кумтора". Прошлую возглавлял Жапаров

Создается очередная депутатская комиссия по проверке месторождения "Кумтор". Об этом сообщил Дастан Бекешев.

По его словам, такое решение принято на заседании ЖК.

- Возвращаемся мы снова в 2012 год, - отметил Бекешев.

Примечательно, что как раз в этом году подобную депкомиссию возглавлял именно Садыр Жапаров. Он заявил тогда о многочисленных экологических нарушениях на руднике из уст отдельных парламентариев звучали призывы об аресте руководства "Кумтора", а также о национализации компании.

В целом, по словам специалистов, тогдашний отчет депутатской комиссии по проверке деятельности рудника "Кумтор" не просто наделал много шума, поделив парламентариев на два лагеря, а повлиял на стоимость акций крупнейшей золотодобывающей компании почти на 35 процентов, а бюджетный портфель Кыргызстана похудел более чем на $300 миллионов.