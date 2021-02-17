Президент подарил ноутбук, Коран и деньги мальчику, просившему новую школу

Президент Садыр Жапаров поговорил по видеосвязи с Бекболотом из села Балбай Иссык-Кульской области и передал ему подарки. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал блогер Азирет Осмонов.

Несколько недель назад мальчик записал видеообращение к президенту, в котором рассказал, что их сельская школа находится в плохом состоянии, и попросил построить новую школу.

- Садыр Жапаров находится на самоизоляции перед визитом в Москву, поэтому он поговорил с Бекболотом по видеосвязи. Дай Бог после того, как президент вернется, они встретятся лично, - сказал Осмонов.

Блогер добавил, что Садыр Жапаров передал мальчику подарки - ноутбук, Коран и деньги.

Сейчас ребенок находится в Бишкеке, с ним встретились многие местные знаменитости - певци и блогеры. Сегодня Бекболот веренется домой.