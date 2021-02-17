ГКНБ показал шикарное имущество "никогда не работающего" члена ОПГ - Дженго

В отношении кримавторитета Дженго зарегистрировано новое уголовное дело по факту легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ КР в рамках борьбы с организованной преступностью, направленной на выявление и пресечение каналов и ее источников финансирования и механизмов легализации денежных средств, добытых преступным путем, в отношении задержанного кримавторитета Досонова К., известного по кличке Дженго, начато досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 215 ч.3 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР", - говорится в сообщении.

Установлено, что неоднократно судимый Кадыр Досонов ранее никогда и нигде не работавший, и не занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет в собственности большое количество движимого (19 автомобилей разного класса) и недвижимого имущества (15 жилых и нежилых помещений, 35 земельных участков), оформленные на близких родственников и других аффилированных с ним лиц.

Также Досонов имеет ряд крупных денежных вложений в строительные компании.

В настоящее время ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств и установлению источников происхождения денежных средств и имущества.

Ведется следствие.