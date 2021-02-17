Премьер-министр Марипов пообещал студентам скидку по контракту

Премьер-министр Улукбек Марипов в прямом эфире на своих социальных страницах в Фейсбук и Инстаграм, заявил, что вопрос по контракту студентов будет пересмотрен. По его словам, руководство вузов сделало скидку по контракту всего лишь в 1000 сомов.

"В 2020 году вузы и школы в основном работали в режиме онлайн. И на сегодняшний день есть вузы, которые работают в онлайн-режиме. В связи с этим руководство вузов рассмотрело скидки по контракту. Но сумма скидки составила всего лишь 1000 сомов. Мы с этим не согласны, поэтому рассматриваем другие варианты, механизмы. В ближайшие дни примем решение по этому вопросу", - обещал Марипов.