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Премьер-министр Марипов пообещал студентам скидку по контракту

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- Мария Стрельцова
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Премьер-министр Улукбек Марипов в прямом эфире на своих социальных страницах в Фейсбук и Инстаграм, заявил, что вопрос по контракту студентов будет пересмотрен. По его словам, руководство вузов сделало скидку по контракту всего лишь в 1000 сомов.

"В 2020 году вузы и школы в основном работали в режиме онлайн. И на сегодняшний день есть вузы, которые работают в онлайн-режиме. В связи с этим руководство вузов рассмотрело скидки по контракту. Но сумма скидки составила всего лишь 1000 сомов. Мы с этим не согласны, поэтому рассматриваем другие варианты, механизмы. В ближайшие дни примем решение по этому вопросу", - обещал Марипов.


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URL: https://www.vb.kg/397458
Теги:
студенты, Улукбек Марипов
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