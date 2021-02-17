В Алматы ТЭЦ-2 переведут на газ к 2025 году

На отчетной встрече с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что предпринимает акимат для улучшения экологической ситуации в городе, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Он подчеркнул, что акимат реализует масштабные проекты, которые поддерживают правительство и президент страны. Самый главный из них - перевод ТЭЦ-2 на газ.

"Этот год "Самрук-Энерго" посвящает тому, чтобы все необходимые проектные документы были подготовлены, и начиная с 2022 года, в течение 6 месяцев, пока будет идти отопительный сезон, перевести по 2 котла на газ. Итого к концу 2025 года мы полностью ТЭЦ-2 переведем на газ", - пояснил он.

Бакытжан Сагинтаев заверил, что уже в 2022 году жители города почувствуют улучшение экологической ситуации. Схема финансирования и объемы поставки газа уже одобрены правительством страны, министерством энергетики совместно с "Самрук-Энерго".

Аким пояснил, что больше всего загрязняет воздух транспорт - более 60%, около 30% ТЭЦ-2 , остальное - промышленность, индивидуальные жилые дома.

"Решение по транспорту непростое, у нас более 500 тыс. транспортных средств зарегистрировано, более того, ежедневно 200-250 тыс. автомобилей к нам в город заезжают", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он отметил, что все развязки, которые строятся в городе, поспособствуют устранению заторов. Также прорабатывается вопрос расширения дорог со стороны каскеленского, капшагайского и талгарского направлений.

"Более того, мы вышли с предложением, чтобы, как в Москве, в пригород "бегали" электрички, сейчас прорабатываем вопрос по Талгару. Сначала планировали реализовать проект вместе с "Казахстан темир жолы", но у нас появился частный инвестор. Он заинтересован, чтобы из Талгара до "Халык арены" по свободной части курсировала электричка. Такую же работу мы проводим по Каскелену", - объяснил глава города.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по переводу общественного транспорта на газ и электричество. Так, введен запрет на закупку дизельной техники. Коммунальным автопарком "Алматыэлектротранс" заключен контракт на поставку 150 автобусов.

"Первый 41 автобус вышел на маршрут, оставшиеся 109 прибудут в ближайшее время. Кроме того, частными перевозчиками планируется закупить 83 автобуса, в том числе 38 электробусов. Таким образом, в текущем году парк пассажирских перевозок обновим на 233 единицы экологически чистого транспорта", - рассказал аким.

По словам Бакытжана Сагинтаева, в городе ведется масштабная работа по увеличению зеленого фонда. Принята трехлетняя программа "Жасыл Алматы" по посадке миллиона деревьев. В 2020 году посажено более 282 тыс. зеленых насаждений, в этом году запланирована посадка свыше 350 тыс. зеленых насаждений, а также строительство пяти новых парков на окраинах, установка 19 экопостов на въездах в город. Наряду с мерами по переводу общественного и коммунального автопарка на экологически чистое топливо изучается возможность ограничения движения транзитных грузовых автомашин. Проведенный мониторинг показал, что в город ежесуточно въезжает более 17 тыс. единиц грузового транспорта, оказывающего техногенную нагрузку на окружающую среду.