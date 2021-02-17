Кыргызстан примет участие в развитии Объединенной системы ПВО СНГ

Военные Кыргызстана примут участие в очередном учении Объединенной системы (ОС) противовоздушной обороны государств СНГ "Боевое содружество". На днях этой системе исполнилось 26 лет, и ее создание, как отметили в Совете министров обороны стран Содружества, стало важнейшим этапом в деле совместного обеспечения их безопасности.

Подчеркивается, что на протяжении всего этого времени ОС ПВО СНГ является одной из самых востребованных и эффективных систем многостороннего военного сотрудничества на постсоветском пространстве, которая позволяет объединить имеющийся потенциал стран в области воздушно-космической обороны в национальных и общих интересах.

Непосредственное управление ПВО осуществляют национальные командующие государств СНГ, общее взаимодействие обеспечивает Центральный командный пункт ПВО России. Для согласования усилий и координации действий войск был образован Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ. Он организует комплекс мероприятий, направленных на совершенствование подготовки войск, защиты воздушного пространства, в том числе в регионах коллективной безопасности.

Регулярный характер приобрели командно-штабные тренировки, в ходе которых отрабатываются совместное применение группировок авиации и войск ПВО государств при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах, задачи повышения уровня боевой слаженности. А учение "Боевое содружество" проводится с боевой стрельбой и названо "важнейшим мероприятием боевой подготовки, ее кульминацией и реальной проверкой боеспособности ОС ПВО СНГ".

Предыдущее учение "Боевое содружество" проходило в сентябре 2019 года на российском полигоне "Ашулук". К нему привлекались боевые расчеты семи стран: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего участвовало свыше двух тысяч военнослужащих, более 200 единиц военной техники, 60 боевых самолетов авиации России и Беларуси. Все расчеты показали высокий уровень подготовки.

Одним из приоритетных направлений развития этой системы является дальнейшая интеграция по региональному принципу. Речь идет о создании единых (объединенных) региональных систем ПВО в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Формирование таких систем, как подчеркивается, с одной стороны способствует дальнейшему развитию всей ОС, с другой – предоставляет возможности для усиления ПВО на конкретном военно-стратегическом направлении.

Решением Совета глав государств СНГ в 2017 году были утверждены Основные направления адаптации ОС к решению задач воздушно-космической обороны. Этим важнейшим документом закреплена одна из целей военного сотрудничества стран Содружества в сфере ПВО – создание объединенной системы их воздушно-космической обороны.

Как подчеркнули в СМО СНГ, 2021 год является важным этапом в реализации ключевых задач долгосрочного развития ОС ПВО. Новые импульсы её качественному и продуктивному развитию придаст переход к реализация Концепции военного сотрудничества государств СНГ до 2025 года. Этот документ предусматривает и дальнейшее развитие Объединенной системы ПВО – "с учетом военно-политической обстановки, имеющихся сил и средств, современных и перспективных технологий".