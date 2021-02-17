Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы поделимся с вами одной счастливой историей усыновления и вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди.

Новая жизнь шаловливого Акеллы

Около месяца назад красавца, которого теперь зовут Акелла, забрали в новую семью. Теперь он здоров и, кажется, счастлив. Его любят, о нем заботятся. А вот в руки зоозащитников пес попал когда-то в ужасном состоянии. Бедолага угодил под машину. Вся его белоснежная шерстка была в крови. Особенно сильно пострадали передние лапки. Ветврачам пришлось оперировать животное. На левую переднюю лапу даже устанавливали специальный аппарат для фиксации костей. Лечение было непростым и длительным. Акелла до сих пор еще прихрамывает, но уже любит побегать за мячиком.

"Я давно хотела взять собаку. Мы живем в своем доме, и один пес у нас есть. Это овчарка Чара. Но она все время находится на улице. А мне хотелось взять кого-то, кто всегда будет рядом со мной дома. Акеллу мы увидели на страничке фонда "Добрые руки" в Инстаграме. На фото он напоминал маленького пушистого медвежонка. Вообще-то фотографии разных животных мы смотрели долго: думали, выбирали, но остановились все-таки на нем. Имя псу придумала наша мама", - рассказала Руфина.

Руководитель "Добрых рук" Лариса Слободская сама привезла пушистого мальчишку в новый дом. Руфина заранее купила ему вкусняшки и знакомство прошло удачно. Акелла угощение оценил, съел все до последнего кусочка и начал бегать по двору.

Как нам рассказала Руфина, Акелла успел стать для них практически членом семьи. Новые хозяева с ним гуляют. Пес хоть и прихрамывает на свою травмированную лапку, но бегать и прыгать это ему не мешает. Живет Акелла в доме, шкодничает. Чуть ли не каждый день обрывает шторы, и грызет все, что только сможет достать.

"У нас теперь весело, возвращаемся каждый день домой, а там новый бардак. Как нам сказали, псу сейчас примерно 7-8 месяцев - у него чешутся зубки, поэтому он все грызет. Но сердиться на него просто невозможно, ведь он такой добрый, всех любит. И мы его, конечно же! Вначале нам сказали, что он беспородный, просто очень похож на лайку. В фонде всем так говорили, наверное, боялись, что животное может попасть к каким-то злым людям. Но нам было совершенно не важно - породистый он или нет. Уже потом, когда Лариса нам его привезла и оставила, объяснила, что наш Акелла – настоящая лайка", - добавила Руфина.

Подруга и сторож

Взгляните, пожалуйста, на эту симпатичную брюнетку! Это – Маруся. Собачка здоровая, привитая и стерилизованная. Марусе сейчас около двух лет. Она отличная охранница. Знает, что такое цепь. Если вам нужна подруга и сторож в одном лице, звоните по следующему телефону: 0(554)54-37-38.

Уравновешенный охранник

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG представляют вашему вниманию молодого кобеля. Этому красивому пушистому рыжику примерно 6-7 месяцев. Животное здоровое, привитое. Пес спокойный, но территорию охраняет хорошо. Привезут его будущему хозяину прямо домой. Если наш кандидат на усыновление вам нравится, набирайте: 0(709)78-45-37.

Симпатичный блондин

Еще один пес, который нуждается в человеческом тепле и заботе. В фонде "Добрые руки" очень рассчитывают на то, что среди наших читателей найдется тот, кто сможет подарить ему новую жизнь. Красивому белому кобелю около года. Молодой пес здоров и привит. Очень активный. Хороший охранник. Человеку, который станет ему настоящим хозяином, животное привезут. Телефон для справок: 0(709)78-45-37.

Красотки на выданье

В добрые надежные руки отдают вот этих симпатичных девчонок. Красавицам по девять месяцев. Животные уже стерилизованные, так что проблем с нежеланными щенками у будущего хозяина не возникнет. Телефон для потенциальных хозяев: 0(550)59-46-34.

Веселая и игривая

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищут хороших хозяев для пятимесячной собачки. Перед вами очень доброе, веселое, игривое существо, любящее детей и прекрасно охраняющее двор от чужих людей. Собачка здоровая, привитая от инфекционных заболеваний и уже стерилизованная (гулять и рожать щенков не будет). Понравилась наша пушистая подопечная? Тогда звоните и ее привезут к вам домой. Все подробности по телефону: 0(709)78-45-37.

Просто шик

Внимание! Шикарной крупной собаке с мягкой блестящей шерсткой, которую вы можете видеть на фото, нужен дом. Это девочка. Животному в настоящий момент около года. Оно привито и стерилизовано. Собака отлично охраняет территорию. Будущему владельцу ее привезут прямо домой. Обращайтесь по номеру: 0(552)04-00-25 (Кадыр).

Лает басом

Фонд помощи животным ищет старого или нового хозяина для крупного молодого кобеля. Псу примерно 7-8 месяцев. Он здоров и привит. По характеру очень активный, лает басом. Отдадут животное в частный дом с огороженной территорией, и наличием будки. Привезут зверя вам на дом. Телефон: 0(709)78-45-37.

Рыжуня ждет

Единственная на сегодня представительница кошачьего семейства – Рыжуня. "Добрые руки" и VB.KG ищут ответственных хозяев для молодой кошечки. Животному примерно 2-3 года. Рыжуня здоровая и уже стерилизованная кошка. Котят у нее никогда не будет. По характеру она очень ласковая и ориентированная на человека. Если возьмете ее в свой дом, то пройдет совсем немного времени и она к вам привыкнет. Рыжуня приучена к лотку. По части еды непривередлива, хотя очень любит специализированные мягкие корма для кошек. Понравилась вам наша Рыжуня? Вы готовы подарить ей новую жизнь, дать крышу над головой и поделиться своей любовью? Тогда звоните: 0(555)76-75-07.

И еще одна хвостатая девчонка

Пристраивается красивая молодая собачка. Животному сейчас около года. Собачка здорова, привита и стерилизована. Перед вами очень активное существо и хорошая охранница. Готовы познакомиться с ней поближе? Тогда звоните и ее вам привезут. Набирайте: 0(709)78-45-37.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg, а также в следующих номерах газеты "Вечерний Бишкек".

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".