В Бишкеке проходит акция протеста против переноса ипподрома "Ак-Кула". Собравшиеся обращаются к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить и восстановить ипподром.

На месте также присутствуют представители столичного муниципалитета. Они заверили, что ипподром планируется отремонтировать, а не переносить.

В свою очередь, местные коневоды высказались о проблемах в своей работе и требуемой помощи со стороны государства. Также они потребовали решить вопрос с собственностью. Ведь, по их словам, в свое время инициативная группа вложила в обустройство ипподрома несколько миллионов сомов. А теперь мэрия отбирает у них все вместе с землей.

Напомним, мэрия Бишкека несколько раз заявляла о сносе ветхого здания ипподрома "Ак-Кула". В сентябре прошлого года после долгих судебных тяжб ипподром перешел в собственность муниципалитета. А именно, 54 из 57 гектаров земли. По остальным трем гектарам судебные разбирательства продолжаются. Мэрия, меж тем, объявила тендер на проектирование нового ипподрома.