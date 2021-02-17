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В Бишкеке проходит акция протеста против переноса ипподрома "Ак-Кула"

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- Оксана Гут
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В Бишкеке проходит акция протеста против переноса ипподрома "Ак-Кула". Собравшиеся обращаются к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить и восстановить ипподром.

На месте также присутствуют представители столичного муниципалитета. Они заверили, что ипподром планируется отремонтировать, а не переносить.

В свою очередь, местные коневоды высказались о проблемах в своей работе и требуемой помощи со стороны государства. Также они потребовали решить вопрос с собственностью. Ведь, по их словам, в свое время инициативная группа вложила в обустройство ипподрома несколько миллионов сомов. А теперь мэрия отбирает у них все вместе с землей.

Напомним, мэрия Бишкека несколько раз заявляла о сносе ветхого здания ипподрома "Ак-Кула". В сентябре прошлого года после долгих судебных тяжб ипподром перешел в собственность муниципалитета. А именно, 54 из 57 гектаров земли. По остальным трем гектарам судебные разбирательства продолжаются. Мэрия, меж тем, объявила тендер на проектирование нового ипподрома.


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URL: https://www.vb.kg/397467
Теги:
земельный участок, митинг, суд, Бишкек, Кыргызстан, ипподром, мэрия
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