Нариман Тюлеев: Раим – феномен, сильный менеджер, его надо использовать

Бывший мэр столицы Нариман Тюлеев в интервью изданию koom.press высказался относительно Райымбека Матраимова, чье имя стало нарицательным в Кыргызстане "Раим-миллион" - как символ коррупции.

По словам Тюлеева, будет плюсом, если бы он поработал не ради своего кармана, а на государство. "Я знаю, как он работал. Не зря же его держали при всех главах таможни. Он особенный. Феномен своего рода. Он сильный менеджер. Без него нет кыргызской таможни", - заявил экс-мэр.

По мнению Тюлеева, его редкие способности надо использовать, не кнутом, а пряником.

"Ладно, вы его арестуете, посадите, счета арестуете. Его надо привлечь поработать на государство, это будет плюсом и для властей, и для государства. Он даже в одиночку вытянет всю таможенную сферу", - отметил Тюлеев.