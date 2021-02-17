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Камчыбек Ташиев вернется в Кыргызстан завтра. И сразу направится в Баткен

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- Оксана Гут
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Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев вернется в Кыргызстан завтра. И сразу отправится в Баткенскую область. Об этом сообщается на его Telegram-канале.

"Уважаемые соотечественники, завтра, 18 февраля, в страну из-за границы возвращается председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Он прибудет в аэропорт "Манас" в 10:00 часов и сразу же отправится в Баткенскую область в 11:00 часов. Там, на месте будут рассмотрены актуальные вопросы", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля Камчыбек Ташиев улетел на лечение в одну из клиник Германии. Ему провели операцию на сердце.


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URL: https://www.vb.kg/397475
Теги:
аэропорт, граница, Кыргызстан, Баткенская область, Камчыбек Ташиев, ГКНБ
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