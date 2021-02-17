Академия МВД сняла ролик про своего курсанта - звезду ММА Рафаэля Физиева

Знаменитый боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Рафаэль Физиев недавно посетил Академию МВД, в которой учился. Его там тепло встретили. Физиев побывал и в спортзале, где когда-то проводил тренировки.

В Академии МВД подготовили ролик с этой встречи и взяли у него интервью.

На профессиональном ринге по ММА Рафаэль Физиев дебютировал в 2015 году. До перехода в UFC он выступал в региональных промоушенах Азии (ROAD FC), Америки (Titan FC).

5 августа 2020 года Физиев объявил в социальных сетях о подписании нового контракта с UFC на четыре года.

28 ноября 2020 года Физиев получил бой с Ренату Мойкану в рамах события UFC on ESPN: Смит vs. Кларк. Однако, перед боем Мойкано выбыл по причине положительного теста на COVID-19 и бой решено было перенести на UFC 256. Физиев выиграл бой техническим нокаутом в первом раунде. Кроме того, боец впервые в карьере получил приз "Выступление вечера".