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Участники круглого стола хотят предложить вернуться к Конституции 1993-го

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- Александр Тузов
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Подготовлен радикальный проект резолюции круглого стола, который состоится завтра, 18 февраля, в конференц-зале "Империал" гостиницы "Достук". Об этом VB.KG сообщил источник.

Модератором согласился быть экс-торага Жогорку Кенеша, профессор, доктор исторических наук Зайнидин Курманов. Участие в круглом столе "Конституционные принципы - незыблемые основы государства" примут политологи и аналитики Алмамбет Матубраимов, Максат Кунакунов, Артур Медетбеков, Марс Сариев, Кайрат Осмоналиев, Бакыт Бакетаев и другие.

Приглашены и депутаты "легендарного парламента". Именно тот парламент 5 мая 1993 года принял самую демократическую в Центральной Азии Конституцию – Основной закон Кыргызской Республики.

Главная мысль уже подготовленного проекта резолюции круглого стола состоит в том, что "у Кыргызстана есть только один вернуться в правовое русло – нужно вернуться к прошедшей испытание временем первой Конституции независимого Кыргызстана", утвержденной 5 мая 1993 года.

Впрочем, "конечно, этот документ нуждается в определенных корректировках и доработках: время не стоит на месте", - признают организаторы круглого стола.


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URL: https://www.vb.kg/397477
Теги:
Артур Медетбеков, Марс Сариев, Зайнидин Курманов, Конституция, Кайрат Осмоналиев
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