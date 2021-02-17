Участники круглого стола хотят предложить вернуться к Конституции 1993-го

Подготовлен радикальный проект резолюции круглого стола, который состоится завтра, 18 февраля, в конференц-зале "Империал" гостиницы "Достук". Об этом VB.KG сообщил источник.

Модератором согласился быть экс-торага Жогорку Кенеша, профессор, доктор исторических наук Зайнидин Курманов. Участие в круглом столе "Конституционные принципы - незыблемые основы государства" примут политологи и аналитики Алмамбет Матубраимов, Максат Кунакунов, Артур Медетбеков, Марс Сариев, Кайрат Осмоналиев, Бакыт Бакетаев и другие.

Приглашены и депутаты "легендарного парламента". Именно тот парламент 5 мая 1993 года принял самую демократическую в Центральной Азии Конституцию – Основной закон Кыргызской Республики.

Главная мысль уже подготовленного проекта резолюции круглого стола состоит в том, что "у Кыргызстана есть только один вернуться в правовое русло – нужно вернуться к прошедшей испытание временем первой Конституции независимого Кыргызстана", утвержденной 5 мая 1993 года.

Впрочем, "конечно, этот документ нуждается в определенных корректировках и доработках: время не стоит на месте", - признают организаторы круглого стола.