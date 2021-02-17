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Путин предложил подумать о введении талонов для бедных

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов для бедных слоев населения, хотя и отметил наличие проблем. Трансляцию встречи ведет телеканал "Россия 24".

По словам главы государства, вопрос продовольственных сертификатов для малоимущих звучит в правительстве, идея уже заметна и плюсы у нее имеются. "Точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это не так актуально, как было в разгар эпидемии", - подчеркнул Путин.

Ранее о необходимости ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. По ее словам, временная заморозка цен на базовые продукты питания проблему не решит, а соответствующий рост доходов не ожидается.

В декабре 2020-го стало известно, что группа депутатов фракции ЛДПР (вопрос о сертификатах на встрече 17 февраля задавал лидер партии Владимир Жириновский), а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов готовят законопроект о продуктовых сертификатах. Получать их, по идее парламентариев, должны будут те граждане России, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Между тем в Новосибирске местные депутаты готовятся ввести с 2022 года электронные продуктовые карточки. Инициативу объясняют тем, что уже восьми процентам жителей третьего по величине города страны не хватает денег на еду.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397478
Теги:
Владимир Путин, Россия
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