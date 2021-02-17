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Найдены ранее неизученные документы об Ишеналы Арабаеве

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- Сыягуль Караман
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В архивах Алматы найдены ранее неизученные документы об авторе первого кыргызского "Алиппе" (Азбука), просветителе Ишеналы Арабаеве. Об этом VB.KG сообщил известный кыргызский историк, публицист, журналист Кыяс Молдокасымов.

Молдокасымов обнаружил документы, связанные с просветительской деятельностью Арабаева в Джумгале и Тоне.

"В мае 1909 года главы трех волостей Пишпекского уезда: Бегимбай Тыналин из Жумгала, Омуралы Кокутаев из Каракече и Тезекбай Назарматов из Сусамыра выдали Ишеналы Арабаеву отдельные удостоверения. В то же время лидеры трех волостей обратились к главе уезда с просьбой заново открыть мусульманскую медресе в Джумгале и поставить туда учителем самого образованного - Ишеналы Арабаева", - рассказал историк.

Эта школа была открыта в 1899 году как русско-туземская, позже была закрыта. Они также сообщили, что жители трех волостей согласны выплачивать Арабаеву зарплату в размере 1000 рублей в год через казначейство. В этом архивном документе также указано, что Ишеналы Арабаев является жителем Джумгала.

"Тогда глава Пишпекского уезда предложил жителям трех волостей создать все условия и для учителя русского языка, чтобы выплачивать ему самим зарплату до 400 рублей в год", - расшифровал архивные документы Молдокасымов.

Однако в январе 1910 года главы трех волостей написали 3 документа за подписью Асанбека Мурзабекова из Сусамыра, Байсала Уразова из Каракече и Шакира Кокумбаева из Жумгала, требуя, чтобы русскоязычная школа в Джумгале была превращена в мусульманскую школу, и чтобы заработную плату учителя русского языка выплачивали из казны.

Однако, по словам Молдокасымова, глава уезда не поддержал открытие мусульманской школы в Джумгале, сославшись на отсутствие финансирования учителя русского языка.

"После этого случая, как мы знаем, в 1910 году Ишеналы Арабаев покинул Джумгал и уехал в Оренбург, где продолжил обучение в медресе еще год, а затем уехал в Уфу, и занимался издательством и написанием алфавита. Вернувшись в 1913 году, он работал учителем в Тоне, но глава Пржевальского уезда воспротивился инициативе жителей Тона и запретил собирать для него деньги", - рассказал историк.

Кыргызский Руссо

Ишеналы Арабаев – видный государственный деятель и просветитель начала ХХ века, стоящий у истоков национального возрождения и пробуждения национального самосознания в Кыргызстане.

Кандидат исторических наук Анара Карыева написала много статей о деятельности Арабаева. В ее трудах можно найти известные и неизвестные общественности факты из его биографии.

Арабаев еще тогда понимал, что для повышения грамотности и выхода из невежества простого населения недостаточно религиозных книг в медресе и школ для ликвидации безграмотности простого народа – нужно создавать новые книги. Изданная в 1911 году в издательстве "Шарк" Уфы, написанная в соавторстве с Х. Сарсекеевым "Алифба йаки тете окуу" - "Пути обучения скоростному чтению детей в школе или Букварь", посвященная кыргызским и казахским детям, была первой учебной книгой, изданной на кыргызском языке.

С организацией автономной кыргызской области в 1924 году начинается процесс становления национальной системы просвещения. Создание национальной просветительской системы кыргызского народа невозможно представить без И. Арабаева.

Внесший огромный вклад в создание кыргызского государства, И. Арабаев был членом Семиреченского ревкома, заместителем союза "Кошчу", делегатом IX Всероссийского съезда Советов. В 1922-1924 гг. работает в Туркестанском совете народных комиссаров в Ташкенте и руководит его комиссией по науке. Возглавляемая им комиссия создала алфавит кыргызского языка, подготовила Букварь, учебники и методические пособия для начальных классов, методические рекомендации для учителей, исследовала проблемы кыргызской терминологии.

В 1922 году И. Арабаев руководит группой, записывающей варианты эпоса "Манас" из уст манасчы Сагымбай Орозбак уулу. В 1925 году записал эпизод "Женитьба Семетея на Айчурек" великого манасчы Тыныбек Джапиева и издал его отдельной книжкой в Москве.

В 1924 году после создания Кыргызской автономной области И. Арабаев работает членом областного ревкома, председателем научной комиссии. В июне 1924 года участвует в проходящем в Оренбурге собрании ученых, где поднимались проблемы правописания, алфавита, собирания устной литературы, издания учебников и литературы. И. Арабаев также участвует в издании первой кыргызской газеты "Эркин-Тоо", в первом номере которой была опубликована его статья под названием "Эркин-Тоо".

Автор первого кыргызского букваря, уважаемый народом "Молдоке" Ишеналы Арабаев внес вклад не только в кыргызское просветительство, но и в становление кыргызского советского государства и формирование просветительской системы. Его просветительская деятельность играет такую же роль и служит становлению и развитию кыргызского просветительства, как деятельность Вольтера и Руссо, Дидро и Аламбера в развитии Эпохи Просвещения Западной Европы.


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URL: https://www.vb.kg/397480
Теги:
образование, Кыргызстан
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