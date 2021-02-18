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Замрукаппарата президента встретился с жителями приграничных районов

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- Екатерина Улитина
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Первый заместитель руководителя Аппарата президента Медербек Сатыев 17 февраля, провел встречу с гражданскими активистами и жителями Баткенской и Джалал-Абадской областей по вопросам границ. Об этом сообщает отдео информационной политики аппарата президента.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев, представители Аппарата правительства, МИД, МВД, ГКНБ и других министерств и ведомств.

Обсуждены вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской линий государственных границ, способы решения вопросов по оставшимся неуточненным участкам территорий и пресечения контрабанды.

Кроме этого отмечена необходимость скорейшего выделения средств в целях улучшения социально-бытового положения и создания благоприятных условий для проживания местных жителей.

Медербек Сатыев выразил благодарность жителям приграничных районов, которые проявляют настоящий патриотизм в отстаивании государственных и национальных интересов.

Как он отметил, вся информация, предложения и требования, озвученные в ходе встречи, будут доведены до сведения главы государства, вместе с этим будут даны необходимые поручения соответствующим государственным органам.

Секретарь совета безопасности Рыскелди Мусаев также подчеркнул, что президент Садыр Жапаров с первых дней со вступления в должность главы государства держит на особом контроле приграничные вопросы, считая их одними из приоритетных.

Представители гражданских объединений и местные жители активно высказывали свои предложения относительно процессов уточнения и усиления охраны границ.

Мероприятие прошло в формате "свободного микрофона", каждый желающий задавал волнующий его вопрос представителям госорганов и получал необходимые ответы.


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URL: https://www.vb.kg/397489
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