Дворец печали нашей. Почему рушатся спортивные объекты Кыргызстана

Из-за противоречий в действующих законах невозможно провести реконструкцию Дворца спорта имени Кожомкула. Есть инвесторы, готовые вложить немалые средства в обновление Дворца, но в таком случае они понесут огромные убытки.

Но сначала немного истории. Дворец спорта имени Кожомкула был возведен в 1974 году. Алую ленточку на только что построенном объекте разрезал приехавший награждать Кыргызстан за трудовые подвиги председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Правда, от главы советского правительства местные власти скрыли факт не полной готовности Дворца. Строители не успели достроить некоторые технические помещения этого сооружения, не полностью были завершены работы по установке различных коммуникаций. Но высокий гость не увидел недоделок, а может быть, сделал вид, что не увидел. С горем пополам Дворец спорта заработал. В Бишкек, то есть во Фрунзе, стали приезжать звезды советской эстрады, а в игровой зоне прошел чемпионат СССР по баскетболу. В составе команды ТТТ (Рига) тогда выступала знаменитая Ульяна Семенова. Но что примечательно, в концертный зал Дворца спорта была завезена из Кремлевского Дворца съездов бэушная световая и звуковая аппаратура, которая через несколько лет, естественно, сломалась.С тех пор электрики ее без конца ремонтируют, но качество звука и света в концертном зале все равно оставляет желать лучшего.

До 1991 года во Дворце спорта периодически проводились косметические ремонты, а затем не было средств и на них. Правда, работники Дворца за счет средств от сдачи в аренду своих помещений периодически подкрашивали, подбеливали стены своего спортивного объекта, но на капитальные ремонтные работы средств катастрофически не хватало.Объективности ради также стоит признать, что один из директоров Дворца отремонтировал холл на первом этаже и оборудовал зал для заседаний. Зато в этом концертно- спортивном комплексе исчез гардероб и сейчас люди заходят в концертный зал в пальто и теплых куртках.

Ситуация стала меняться к лучшему в 2017 году, когда Государственное управление спортивными сооружениями и спортобеспечения, в состав которого входит и Дворец спорта, возглавил молодой хозяйственник Канат Шабданбаев. Он нашел инвесторов для реконструкции и ремонта кресел концертного зала, замены занавеса с противопожарным покрытием. Было установлено также светодиодное освещение,кондиционеры,проведен ремонт тренировочной зоны, завершено строительство надстройки второго этажа на южной стороне здания и обновлен интерьер у входных дверей Дворца спорта.

Но все это только первая, небольшая часть планов по реконструкции любимого всеми горожанами концертно- спортивного комплекса. Основные работы работникам Государственного управления спортивными сооружениями и спортобеспечения еще только предстоит выполнить. и вот здесь как раз всплывает наша правовая казуистика, которая не дает возможности работникам Госуправления осуществить задуманное. Все горожане знают в каком состоянии находится бассейн Дворца спорта. Он бездействует уже лет 20. Нынешний директор Государственного управления спортивными сооружениями и спортобеспечения, известный в прошлом боксер Айбек Абдымомунов рассказал корреспонденту VB.KG:"Вы можете не поверить, но факт: мы нашли несколько инвесторов для реконструкции бассейна. Они хотят привести в порядок не только саму ванну, но и трибуны. Наши потенциальные партнеры хотят также возвести крышу над бассейном. Они даже не считаются с собственными расходами. Ведь все эти работы потянут минимум на 1,5 миллиона долларов. Инвесторы планируют вернуть себе эти деньги за счет открытия секций здоровья для всех желающих, но самое главное, в бассейне могла бы тренироваться сборная Кыргызстана по плаванию и молодые спортсмены. Но проблема в том, что Дворец спорта имени Кожомкула, согласно специального закона, признан памятником архитектуры и потому все его помещения можно сдавать в аренду только на пять лет. Но за это время инвесторы не компенсируют свои расходы, вложенные в реконструкцию бассейна. Поэтому они отказываются сотрудничать с нами.Как говорится, до лучших времен".

Но и это еще не все. Как известно, в стране действует Закон о государственно-частном партнерстве. Этот нормативно-правовой акт допускает сдачу в аренду государственных объектов на 20 лет. А вот Закон о сохранении памятников архитектуры противоречит ему.Такой правовой вакуум и сдерживает начало реконструкции плавательного бассейна. Но не только его! Рушится в буквальном смысле слова на глазах Малая арена стадиона имени Долена Омурзакова. Ее тоже могут спасти наши бизнесмены. Руководители пяти - шести бизнес-структур приходили к Айбек Абдымомунову и предлагали полностью реконструировать этот объект, и, в частности, возвести над ним крышу. Потенциальные инвесторы уже называют Малую арену торгово- спортивно - концертным комплексом. Понятно, как много мероприятий они намерены там проводить! Но дело в том, что и Малая арена признана памятником архитектуры, а раз так, то об аренде сроком в 20 лет и говорить не приходится.

Одним словом, возникла абсурдная ситуация. У государства нет средств для приведения в божеский вид бассейна и Малой арены, они рушатся, вызывая справедливый гнев и язвительные насмешки у горожан.А отдать эти уже порушенные частично объекты в руки предпринимателям - не позволяют законы. У испанского драматурга Лопе де Вега есть замечательная пьеса под названием "Собака на сене". Весьма подходящее название и для ситуации со спортивными объектами Кыргызстана.