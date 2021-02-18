В Бишкеке задержан разыскиваемый боевик МТО, готовивший теракт в 2015 году

Задержан разыскиваемый боевик МТО, готовивший теракт в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

16 февраля ГКНБ КР в рамках проводимых контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности международных террористических организаций (МТО) в г. Бишкек задержан разыскиваемый член запрещенной организации, гражданин КР С.А.С.

"Установлено, что задержанный является членом МТО и разыскивался за совершение особо тяжких преступлений террористической направленности в составе подпольной ячейки, нейтрализованной в ходе спецоперации летом 2015 года в г. Бишкек" - говорится в сообщении.

В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.