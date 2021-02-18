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Семейное дело. В Чуйской области родственники воровали шлюзы

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- Екатерина Улитина
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В органы внутренних дел Сокулукского района в середине января 2021 года с заявлением обратился директор одного из предприятий о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые тайно похитили водо-распределяющие шлюзы в количестве более 7 штук. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В результате действий злоумышленников был причинен материальный ущерб на общую сумму более 65 000 сомов.  Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статей 200 (Кража) УК КР.

Для раскрытия данного преступления сотрудниками милиции проводились ряд следственных и оперативных мероприятий.  Оперативниками в ходе мероприятий было учтено, что украденные шлюзы злоумышленники могли реализовать только в пунктах приема металлов, в связи с чем сотрудниками милиции были опрошены ряд лиц занимающихся данным видом приема. В результате слаженной работы оперативников были получены следы предполагаемых подозреваемых.

В ходе дальнейших мероприятий был задержан один из подозреваемых И.Д., 1991 года рождения, который в последующем дал признательные показания и сообщил, что совершал кражи данных шлюзов вместе со своим зятем с конца декабря месяца по январь месяц текущего года. В последующем оперативниками был задержан второй подозреваемый Р.Р., 1984 года рождения.

 В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района и установлено причастность задержанных еще к 7 фактам аналогичных краж на территории Сокулукского района.   

 Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/397497
Теги:
кража, Кыргызстан
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