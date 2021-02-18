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Экс-главу Финпола выпустили под подписку о невыезде. Он заплатил $14 тысяч

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- Оксана Гут
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Экс-главу Финансовой полиции КР Бакира Таирова выпустили из СИЗО. Он возместил ущерб государству в размере 14 тысяч долларов США (1 млн 185 800 сомов). Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Так, постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 17 февраля 2021 года подозреваемому Бакиру Таирову ранее применённая мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания досудебного производства.

"Поскольку, между прокурором и Таировым Б.Д. заключено соглашение о сотрудничестве, также он имеет постоянное место жительство, личность документально установлена. Кроме этого Таиров Б.Д. оплатил в бюджет республики денежные средства в размере 14 000 долларов США", - поясняют в суде.

Напомним, бывший глава ГСБЭП Бакир Таиров был задержан 10 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В рамках досудебного производства было установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш КР в октябре 2020 года он под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей государственного органа передать ему крупную сумму денежных средств.


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URL: https://www.vb.kg/397498
Теги:
ГКНБ, суд, Финполиция, ГСБЭП, сотрудничество, Кыргызстан, следствие, уголовное дело, Арест, возмещение ущерба
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