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Кыргызстанцев ждут дожди со снегом. Прогноз погоды на неделю

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на большей части территории дождь и снег. Прогноз погоды от Кыргызгидромета на 18-22 февраля.

по Чуйской, Таласской областям

18 февраля и 19 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 18 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

19 февраля днем ​​в горных районах Таласской области снег, в зоне земледелия Таласской области и в Чуйской области без осадков.

20 февраля ночью на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в горных районах снег. 20 февраля днем ​​и 21-22 февраля на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 19 февраля днем ​​и 20-22 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

18-19 февраля без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, 18 февраля с усилением до 14 м/с. 20 февраля временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с. 21-22 февраля временами дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

18 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 19 февраля без осадков. Днем в горных районах Джалал-Абадской области снег, по остальной территории без осадков. 20 февраля на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской области, дождь, снег, в горных районах снег.

21-22 февраля на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 19 февраля днем ​​и 20-22 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

18-20 февраля без осадков. 21 февраля в отдельных районах, 22 февраля ночью и утром на большей части территории временами дождь, снег, в горных районах снег. Днем в отдельных районах дождь, снег, в горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 19 февраля днем ​​и 20-22 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

18-20 февраля и 21 февраля без осадков. 21 февраля днем ​​и 22 февраля временами дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

по Нарынской области

18-20 февраля без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. 21 февраля в отдельных районах, 22 февраля на большей части территории временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 19 февраля днем ​​и 20-22 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 23-24 февраля

23 февраля ночью на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области, снега, в предгорных и горных районах, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской области снега. 23 февраля днем ​​и 24 февраля ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской области, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской области снег.

24 днем ​​на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской области ожидаются осадки. Температура воздуха не изменится.


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URL: https://www.vb.kg/397504
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан, снег
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