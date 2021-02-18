Гололед, квадроциклы, авто в канавах. Зима бушует на юге США (фото, видео)

Наша соотечественница, проживающая на северо-западе штата Алабама, США, Динара Кыдыкова рассказала VB.KG об аномальной для тех мест погоде.

"У нас ещё с воскресенья рекордные температуры, которые спускались до -12С, обычно в это время года температура всегда плюсовая, в пределах +12. Последняя такая снежная буря была в 1993 году", - отметила она.

По ее словам, все школы в 5 областях штата закрыты с понедельника, завтра тоже школы и многие муниципальные здания будут закрыты.

"Главные дороги в основном проходимы, а второстепенные пока закрыты. Полицейские, шерифы и дорожная полиция просят людей не выезжать и оставаться в домах. По сравнению с Техасом, электрические сети у нас пока непрерывно работают. Отключения были только в одном районе. Ребятня очень рада таким "неожиданным" каникулам, и не наиграется в снегу, катается на квадроциклах. Сын с друзьями проехался по соседним улицам, и подсчитал около 8 машин в канавах", - сообщила Кыдыкова. У местных жителей нет понятия "летних-зимних шин", так как это южные штаты, где зимы почти не бывает.

Гололёд и отсутствие снегоуборочных машин в этих краях, затрудняют работу скорой помощи и полицейских. Жители запаслись продуктами, стараются без надобности не выходить на улицу, рассказала наша соотечественница.

Сильнейшая снежная буря, которая идет в южных штатах США, привела к смерти множества людей и оставила миллионы людей без электричества. В основном пострадали люди штатов Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и северо-западная часть Алабамы.

Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 73% всей американской территории, где проживает более 100 миллионов человек.