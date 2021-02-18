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Кыргызская диаспора теперь представлена в Доме народов России

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- Евгений Денисенко
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Свой офис получил в здании недавно образованного в Москве Дома народов России Общероссийский кыргызский конгресс – единственная общественная организация кыргызской диаспоры федерального масштаба.

"Теперь у нас появилась своя официальная штаб-квартира, что открывает новые возможности для активной деятельности", - говорит президент ОКК Кубанычбек Кожоев.

Решение о создании федерального государственного бюджетного учреждения "Дом народов России" было принято в ноябре 2019 года. На тот момент премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с Игорем Бариновым, руководителем Федерального агентства по делам национальностей, которое приняло активное участие в реализации этого проекта, подчеркивал:

"Основная цель, которая была поставлена, – создавать условия для сохранения, развития, возрождения в необходимых случаях национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации".

Глава правительства поручил тогда руководителю ФАДН оперативно подготовить все необходимые документы – учредительные, устав учреждения, зарегистрировать его и, "самое главное, приступить к работе в рамках этой структуры".

"Надеюсь, что работа учреждения "Дом народов России" будет успешной и принесёт пользу нашей стране и её многонациональному народу", - сказал Дмитрий Медведев. И подчеркнул, что это должен быть "главный дом, но не в смысле того, что это главное здание, а в смысле того, что это главный координатор такого рода работы, площадка, на которой ведутся различные проекты, направленные на укрепление национального единства в нашей стране, на развитие различных культур наших народов".

Такое решение Игорь Баринов назвал долгожданным и важным событием. "Этот дом, - по его убеждению, - позволит организовать на новом уровне работу по этнокультурному многообразию. В нашей стране это будет ещё один инструмент реализации государственной национальной политики. И, что очень важно, это дополнительный, новый импульс некоммерческому сектору, общественным организациям… Очень важно, чтобы в этом здании, в этом доме проходили мероприятия разного формата – и общефедеральные, и, может быть, более локальные. Подобные учреждения существуют во многих субъектах Федерации, но их деятельность ограничивается территорией, где они находятся, а этот дом должен стать координационным, методическим центром. То есть, действительно настоящим домом для федеральных национально-культурных автономий".

Уверенность в том, что "новая площадка окажется очень востребованной", высказывал и депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов: "В России есть около 20 федеральных национально-культурных автономий и больше 200 региональных, сейчас они не имеют общего методического центра, а многие и помещений для постоянной работы, проведения выставок, круглых столов и конференций. Новый центр будет использовать опыт региональных Домов народов, координировать их работу и помогать обмениваться опытом".

Уставом Дома народов России предусмотрен широкий круг видов деятельности. Это, в том числе, фестивали, выставки, конкурсы, выставки, смотры, мастер-классы, собрания, семинары, конференции, мероприятия, направленные на обеспечение межнационального мира и согласия, развитие национальных культур, создание коллективов народного художественного творчества, студий, кружков народных художественных промыслов, организация культурно-познавательного, событийного, социального, детского и других видов туризма, проведение научных исследований в сфере межнациональных отношений, участие в разработке необходимых рекомендаций, осуществление взаимодействия с организациями соотечественников, проживающих за рубежом.

"В минувшем году проводилась необходимая организационная работа, было подобрано большое пятиэтажное здание, это объект культурного наследия, начаты ремонтные работы в нем. И в числе первых федеральных диаспоральных организаций в Дом народов России в начале нынешнего года въехал наш Общероссийский кыргызский конгресс. Этот дом расположен по адресу улица Щепкина, д. 22 и номер нашего офиса в нем, по совпадению, - тоже 22", - говорит Кубанычбек Кожоев.

По его словам, все помещения этим организациям переданы на безвозмездной основе, технически подготовлены, обеспечены интернетом, другими средствами коммуникации, мебелью, в процессе продолжающегося ремонта улучшаются и внутренние интерьеры. Уже в ближайшие дни ОКК намерен провести здесь одно из первых своих мероприятий – заседание Совета аксакалов.

"По соседству с нами расположились офисы белорусской, армянской, азербайджанской, ряда других диаспоральных сообществ, так что теперь еще больше укрепим и свои контакты с ними. У нас большие планы, и теперь они смогут последовательно воплощаться в жизнь", - делится Кубанычбек Кожоев. По его словам, отделения ОКК уже действуют почти во всех субъектах Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/397506
Теги:
Россия, трудовая миграция, диаспора, Кыргызстан
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