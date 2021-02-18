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Кубат Рахимов: Реформа госуправления привела к управленческому коллапсу

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- Виктория Гунгер
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Реформа государственного управления, когда мы сказали, что у нас много министерств, давайте, их сократим в четыре раза, сейчас, по сути, привела к управленческому коллапсу – непонятно каким образом будут приниматься те или иные решения. Об этом онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир" сообщил экс-советник премьер-министра КР, экономист Кубат Рахимов.

Он отметил, что это большой риск потери качества управления особенно в такой сложный период.

- Если до проведения референдума по конституционной реформе ситуация не урегулируется, то к концу 2021 года экономика еще больше оторвется от госорганов, т.е. уйдет в тень, - подчеркнул Кубат Рахимов.

Экономист также считает, что сейчас нам важно перезапустить все крупные проекты, прежде всего российские и евразийские, поэтому предстоящий визит нашего президента в Москву – это очень важный момент.

- С августа 2020 года я говорю о необходимости создания фонда вакцинации КР, но пока этот вопрос завис в воздухе. Поэтому я надеюсь, что во время предстоящих переговоров решится вопрос, связанный с вакцинацией, в том числе с возможностью производства российской вакцины на территории нашей республики, - поделился своим мнением эксперт.

Кубат Рахимов высказал предложение о проведении в срочном порядке в Бишкеке международного экономического форума с целью собрать наиболее важные предложения экономистов, которые могли бы быть включены в стратегию развития Кыргызстана на период до 2025 года.

- Госструктурам сейчас некогда заниматься данными вопросами, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/397510
Теги:
финансовый кризис, Кыргызстан, экономика, Кубат Рахимов
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