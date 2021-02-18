В ЕАЭС усиливают борьбу с финансированием терроризма

Евразийский экономический союз расширяет формат сотрудничества с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, заключенным между ЕАЭС и ЕАГ.

От Евразийской экономической комиссии документ подписал член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, от ЕАГ – председателем ЕАГ, директор Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

"Мы сотрудничаем с ЕАГ с 2016 года. Однако текущие тенденции в мировой экономике, вызовы и угрозы, возникающие в связи с развитием новых технологий, потребность в обеспечении защиты финансовых систем государств-членов Союза, а также развитие интеграционных процессов делают недостаточным применяемые до настоящего времени форматы взаимодействия между нашими организациями", – отметил Тимур Жаксылыков.

Теперь, как отметили в ЕЭК, у участников меморандума появится возможность задействовать потенциал и накопленный опыт двух организаций. Планируется проводить консультации при разработке международных актов Союза, специалисты ЕЭК смогут принимать участие в типологических и иных исследованиях ЕАГ и т.д.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма была создана в 2004 году для снижения угрозы международного терроризма, обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств, их дальнейшей интеграции в международную инфраструктуру борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Содействует странам региона в создании надлежащих правовых и институциональных основ противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, проводит оценки национальных систем в этой сфере, реализует программы технической помощи государствам-партнерам.

В эту группу входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран, включая Армению, и 23 международные организации. Сама ЕАГ является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), включающей сегодня 40 ведущих государств мира.

Приоритетные задачи сотрудничества в рамках ЕАГ были рассмотрены на 16-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ, которое прошло 2 февраля текущего года в режиме видеоконференцсвязи под председательством глав Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Участие в заседании приняли делегации соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, делегацию Кыргызстана возглавил председатель Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР Гуламжан Анарбаев.

Члены Совета утвердили план своей работы на ближайшие два года. Речь шла, в том числе, о создании Международного центра оценки рисков и финансирования терроризма, который будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия.

Ранее Юрий Чиханчин отмечал успешно взаимодействие между Росфинмониторингом и кыргызскими партнерами.

Благодаря сотрудничеству финразведок двух стран удавалось пресекать незаконный вывоз из КР в РФ крупные объемы средств, выявлять на территории Кыргызстана ячейки международных террористических центров, террористов, воевавших в Сирии, финансовых структур, который оказывает содействие терроризму и зарабатывает на нем.