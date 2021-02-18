Новый поворот. Ряд движений предложил свой "народный проект" Конституции

Совет аксакалов народов Кыргызстана, общественное объединение "Даанышман кенеш", народное движение "Кырк уруу кыргыз жети дубан ынтымагы", совет молодежи народов Кыргызстана разработали свой проект Основного закона Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщили представители ОО "Даанышман кенеш".

По их мнению, кыргызстанцам необходимо изучить все, что касается Всенародного курултая, "чтобы понять, в каком случае он может созываться в действительности".

В так называемом "народном проекте" Конституции, Кыргызстан называется – Кыргыз Эл Республикасы, всенародный курултай состоит из 660 представителей. По предложению президента данный орган народной власти утверждает состав правительства, Генпрокурора, Госсекретаря, глав ГКНБ, Нацбанка, Счетной палаты на 5 лет или может снимать с должности. Если курултай признает работу президента страны или других высокопоставленных лиц "неудовлетворительной", то он покидает пост.