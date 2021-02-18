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"Выход из кризиса для КР – исключительно в интеграции с партнерами"

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- Виктория Гунгер
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Для экономического развития Кыргызстана необходима интеграция с Россией, Казахстаном и другими соседями. Об этом на онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир", сообщил политолог Табалды Акеров.

Он отметил, что сегодня мы можем работать в плоскости прямых инвестиций через привлечение частного бизнеса, готового строить малые ГЭС или реализовывать какие-то еще проекты. Поэтому, возможности по выходу из глубочайшего кризиса, к которому Кыргызстан привела пандемия, политолог видит исключительно в интеграции.

- Как показывает опыт, реализовывать крупные инвестиционные проекты в той же сфере энергетики, у нас пока не получается, возможно, по определенным политическим причинам, - добавил Табалды Акеров.

Политолог напомнил, что каждый правящий клан старался привести во власть своих людей, что привело к тому, что сегодня в нашей системе управления практически не осталось профессионалов.

- По этой причине за 30 лет мы так не начали развивать нашу экономику. Решить наши нынешние проблемы может только правильная кадровая политика, открывающая возможности для профессионалов, которые сумеют выстроить работающую и эффективную систему госрегулирования, - отметил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/397514
Теги:
финансовый кризис, ЕАЭС, Евразийский экономический союз, интеграция, Кыргызстан, экономика
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