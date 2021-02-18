Госграница. "Возможно, другие чиновники продавали земли, но мы не будем"

Возможно, раньше другие чиновники продавали земли, но мы не будем. Об этом на встрече с жителями приграничных сел Баткенской области заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что вопрос демаркации и делимитации границ идет тяжело, но каждая страна справедливо отстаивает свои интересы. Поэтому при делимитации возможен обмен землями.

"Не надо говорить, что ваши предки пользовались той землей, тем пастбищем целый век. Нужно смотреть на вопрос шире. Возможно, придется отдать эти земли, которыми вы пользовались, но взамен получить равноценные, которыми пользовались соседи. Все будет справедливо. Возможно, раньше другие чиновники продавали земли, но мы не будем так делать. Мы работаем в интересах государства. Поэтому и вы должны подчиниться этому решению", - сказал Ташиев, обращаясь к местным жителям.

По его словам, работа Государственной комиссии по делимитации и демаркации границ будет усилена. И весной продолжатся встречи с представителями соседних государств по вопросам госграниц.