Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 101.80 - 102.97

Госграница. "Возможно, другие чиновники продавали земли, но мы не будем"

84  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Возможно, раньше другие чиновники продавали земли, но мы не будем. Об этом на встрече с жителями приграничных сел Баткенской области заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что вопрос демаркации и делимитации границ идет тяжело, но каждая страна справедливо отстаивает свои интересы. Поэтому при делимитации возможен обмен землями.

"Не надо говорить, что ваши предки пользовались той землей, тем пастбищем целый век. Нужно смотреть на вопрос шире. Возможно, придется отдать эти земли, которыми вы пользовались, но взамен получить равноценные, которыми пользовались соседи. Все будет справедливо. Возможно, раньше другие чиновники продавали земли, но мы не будем так делать. Мы работаем в интересах государства. Поэтому и вы должны подчиниться этому решению", - сказал Ташиев, обращаясь к местным жителям.

По его словам, работа Государственной комиссии по делимитации и демаркации границ будет усилена. И весной продолжатся встречи с представителями соседних государств по вопросам госграниц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397515
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, ГКНБ, граница, земельный участок, приграничные конфликты, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  