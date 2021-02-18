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В Бишкеке пройдет ярмарка продуктов, разработанных Агротехколледжем

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- Мария Стрельцова
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27 февраля во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке состоится ярмарка - дегустация новых продуктов, разработанных студентами колледжа имени Султана Ибраимова и производителями. Об этом сообщают организаторы.

Ярмарка продлится с 11.00 до 18.00.

Данное мероприятие станет дискуссионной площадкой для общения предпринимателей, производителей отечественной продукции, работодателей, представителей учебных заведений и студентов.

Организаторы подготовили концертно-развлекательную программу, а дегустацию их продукции проведут гости. Кроме этого, при наличии пенсионного удостоверения предоставляются скидки.

Организаторами ярмарки выступают Агротехнический колледж имени Султана Ибраимова совместно с Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта.


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URL: https://www.vb.kg/397516
Теги:
ярмарка
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