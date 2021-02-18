Экспортеры должны использовать электронные счета-фактуры

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает экспортеров товаров перейти на обязательное использование электронных счетов-фактур для беспрепятственного ввоза товаров в страны-члены ЕАЭС.

Отметим, что в ходе проведения пилотного проекта по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызской Республики в Республику Казахстан и Российскую Федерацию и в обратном направлении, выявлен ряд нарушений со стороны отдельных кыргызстанских экспортеров.

В частности, многие экспортеры товаров не оформляют электронные счета-фактуры в нарушение налогового законодательства Кыргызской Республики, хотя обязаны оформлять ЭСФ с 1 июля 2020 года. Также были установлены факты отправки товаров в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан, отклонения от маршрута следования и срыва навигационных пломб.

ГНС предупреждает, что в случае допущения экспортерами вышеуказанных нарушений они попадают в список рисковых автотранспортных средств, в отношении которых будут проводиться дополнительные виды контроля на пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской границе и по пути следования.

Напомним, что 10 марта 2021 года завершится пилотный проект по мониторингу товаров и автотранспортных средств, перемещаемых из Кыргызской Республики в Республику Казахстан и Российскую Федерацию и в обратном направлении.

В этот период при перевозке товаров из Кыргызской Республики в Казахстан и Россию и в обратном направлении, за исключением товаров, перемещаемых самоходом, на грузовой отсек автомобильного транспорта навешивается навигационная пломба.

Процедуру пломбирования осуществляют сотрудники Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В рамках участия в пилотном проекте в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих с навигационными пломбами, на пунктах пропуска и в специально отведенных местах ("Барыс" и другие), а также по пути следования дополнительные виды контроля не проводятся.