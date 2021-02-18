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"Возрастает риск, что у нас могут отобрать природные богатства"

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- Виктория Гунгер
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Пока государство не начнет развивать своё производство, пока наше правительство не поймёт что нужно предприятия запускать, мы так и будем всё время ходить с протянутой рукой, оставаясь пешкой в геополитических проектах. Об этом на онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир", сообщил председателя ОФ "Люди Мира" Алишер Ташматов.

Он отметил, что у Кыргызстана есть возможности развиваться, но проблема республики в нецелесообразном расходовании средств.

- Ожидать притока инвестиций не приходится, учитывая, что даже имеющиеся инвесторы все больше выводят свои активы из страны. Насколько я знаю, очень много турецких бизнесменов переводят свои активы в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, что скорее всего связано с нестабильностью в Кыргызстане, - добавил эксперт.

По его мнению, КР должен придерживаться дружеских и стратегических отношений и с Казахстаном, и с Узбекистаном, и с Таджикистаном, и с Китаем – это наши самые близкие территориальные союзники, но основной вектор у нас должен быть направлен на Россию.

- У отдельных игроков, представленных в нашей стране, имеются определённые задачи политического характера. С другими странами у нас выстраиваются четкие экономические отношения, при которых мы всегда остаёмся им должны. В целом ситуация складывается не очень хорошая – внешний долг растёт, а внутренние возможности не увеличиваются. Возрастает риск, что у нас могут отобрать многие природные богатства, - отметил Алишер Ташматов.


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URL: https://www.vb.kg/397526
Теги:
долг, Китай, кредит, Кыргызстан, политика
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