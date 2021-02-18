Брал "Лексусы" на обмен и скрывался. Милиция ищет пострадавших

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества с автомашиной. Об этом сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.

Как отмечается, 17 ноября 2020 года в милицию обратилась гражданка И.К. с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Н.", который 28 августа 2020 года примерно в 11:00 часов, находясь по улице Чапаева, завладел автомашиной марки "Лексус RX-330" 2004 года выпуска, стоимостью 12 тысяч 500 долларов США.

- Он пообещал, что в течении одного месяца поменяет данную автомашину на автомашину "Лексус GX-470" 2008 года выпуска. Но, не выполнив обещанного, начал скрываться. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики. По данному факту в столице задержан подозреваемый Б.Н., 1981 года рождения, - проинформировали в УВД.

Ленинским районным судом Бишкек в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

- В УВД Ленинского района поступило еще 2 письменных заявления с просьбой привлечь задержанного Б.Н. к ответственности за совершение аналогичных фактов мошенничества, где общий ущерб составляет 12 тысяч 500 долларов США, - подчеркнули в УВД.

Сотрудниками милиции продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-605, 0(312) 352-947, 0(707) 277-772, 0 (702) 035- 106 и 102.