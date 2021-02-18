Минздрав опроверг новость, что на кладбище Оша все чаще привозят тела детей

Распространяемая в социальной сети Фейсбук информация, что на кладбище вблизи Оша начали все чаще привозить тела детей, скончавшихся от пневмонии, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава КР.

По данным главного врача детского инфекционного стационара города Ош Бакая Акматова, всего за январь 2021 года пролечились с различными заболеваниями 356 детей, летальных случаев не зарегистрировано.

"Согласно статистическим данным отмечается значительное снижение заболеваемостью пневмонией среди детей по сравнению с прошлыми годами", - отметил Бакай Акматов.