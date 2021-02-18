В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов "Висла"

С 24 по 28 февраля в республиканском Доме кино им. Чингиза Айтматова пройдет Третий фестиваль польских фильмов "Висла".

Фестиваль "Висла", организатором которого является Фонд "Поддержка", ежегодно проводится во многих странах, в том числе в Хорватии, России, Южной Корее, Турции, Грузии, Сербии и многих других.

В программе фестиваля "Висла" представлены лучшие польские фильмы последних лет, получившие признание не только отечественной, но и зарубежной публики. Они получили многочисленные награды на международных кинофестивалях и привлекли многих зрителей в польские кинотеатры.

В этом году зрители фестиваля "Висла" в Бишкеке смогут увидеть новые польские фильмы последних лет, в том числе фильм "Железный мост" - полнометражный дебют Моники Джордан-Млодзяновской - это, в свою очередь, драматическая история о трех героях, втянутых в любовные отношения. Комедийное направление представит фильм "Налог на любовь" режиссера Бартломея Игначука. На экранах также будет показан один из самых интересных дебютов последних лет – "Сверхновая" Бартоша Крухлика. Фильм рассказывает кажущуюся очевидной историю: на дороге возле села происходит трагическая авария. Жертвами становятся мать и двое детей, а виновником аварии – известный политик. Полицейская драма смешивается с социальным натурализмом, при этом уровень напряжения настолько высокий, что одно ложное движение может привести к взрыву.

На "Висле" в Кыргызстане будет представлен номинированный на кинопремию "Оскар", лучший польский фильм последнего года - "Тело Христово" Яна Комасы. Традиционно в программу будет также включен блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета.

Программа Фестиваля:

24 февраля, среда

15:30 - ТЕЛО ХРИСТОВО

25 февраля, четверг

15:00 - БЛОК КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ СТУДЕНТОВ КИНОШКОЛЫ ИМ. КШИШТОФА КЕСЬЛЁВСКОГО СИЛЕЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

26 февраля, пятница

15:00 - НАЛОГ НА ЛЮБОВЬ

16:50 - СВЕРХНОВАЯ

27 февраля, суббота

15:00 - ПОМИЛОВАНИЕ

16:50 - ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ

28 февраля, воскресенье

15:00 - О ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЯХ

Вход на все фильмы бесплатный, сообщили организаторы.