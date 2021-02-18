В Подмосковье утонул в ванной младенец из Кыргызстана

Трагический случай произошел на одной из съемных квартир в городе Подольске Московской области. Здесь утонул в ванной годовалый ребенок, сын уроженки Кыргызстана.

По информации СМИ, согласно предварительным данным, 26-летняя мать оставила в ванной двоих маленьких детей и ненадолго отошла. Годовалого сына она перед этим посадила в стульчик для купания. А когда вернулась, он уже не дышал, захлебнулся водой.

Выяснением обстоятельств случившегося занялись сотрудники правоохранительных органов.

"Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отметили прокуратуры Московской области.

В региональном Следственном комитете РФ сообщили, что его сотрудники также присоединились к проверке произошедшего. И обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.