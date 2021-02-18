Погода
$ 84.29 - 84.69
€ 101.80 - 102.97

В Подмосковье утонул в ванной младенец из Кыргызстана

297  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Трагический случай произошел на одной из съемных квартир в городе Подольске Московской области. Здесь утонул в ванной годовалый ребенок, сын уроженки Кыргызстана.

По информации СМИ, согласно предварительным данным, 26-летняя мать оставила в ванной двоих маленьких детей и ненадолго отошла. Годовалого сына она перед этим посадила в стульчик для купания. А когда вернулась, он уже не дышал, захлебнулся водой.

Выяснением обстоятельств случившегося занялись сотрудники правоохранительных органов.

"Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - отметили прокуратуры Московской области.

В региональном Следственном комитете РФ сообщили, что его сотрудники также присоединились к проверке произошедшего. И обратили внимание всех родителей на необходимость быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра в наполненной ванной, в помещениях с открытыми окнами и травмоопасными предметами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397533
Теги:
Россия, Кыргызстан, ребенок утонул в ванной, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  