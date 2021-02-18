Задержан Райымбек Матраимов

Экс-заместитель председателя таможенной службы Райымбек Матраимов задержан. Об этом редакции VB.KG сообщил источник.

По его данным, Матраимов задержан по делу убийстват Айеркена Саймаити.

- Пока он задержан на двое суток, после суд определит ему меру пресечения, - сказал он.

Напомним, ранее бывший таможенник признал себя виновным в коррупционных махинациях на таможне. Однако избежал тюремного заключения, так как следствие заключило с ним сделку. Райымбек Матраимов выплатил 2 млрд сомов в казну, а также был приговорен к самой большой сумме штрафа, которая предусмотрена уголовным кодексом – 260 тысяч сомов.