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Задержан Райымбек Матраимов

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- Бакыт Басарбек
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Экс-заместитель председателя таможенной службы Райымбек Матраимов задержан. Об этом редакции VB.KG сообщил источник.

По его данным, Матраимов задержан по делу убийстват Айеркена Саймаити.

- Пока он задержан на двое суток, после суд определит ему меру пресечения, - сказал он.

Напомним, ранее бывший таможенник признал себя виновным в коррупционных махинациях на таможне. Однако избежал тюремного заключения, так как следствие заключило с ним сделку. Райымбек Матраимов выплатил 2 млрд сомов в казну, а также был приговорен к самой большой сумме штрафа, которая предусмотрена уголовным кодексом – 260 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/397534
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Райымбек Матраимов, Айеркен Саймаити
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