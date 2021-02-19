"Отступать некуда. Позади больные"

Две операции на уровне мировых стандартов провели хирурги Клинической больницы управления делами президента и правительства. Одному пациенту вернули здоровье, другую пациентку - с того света.

Лиха беда начало

Впервые в Кыргызстане в этой клинике хирурги удалили кисту почки лапароскопическим методом. Обычно такие операции проводятся в республике классическим способом: делается разрез в брюшной полости не менее десяти сантиметров, чтобы добраться до почки и кисты на ней.

- Но такая хирургическая техника, можно сказать, вчерашний день, поскольку полостные вмешательства травматичные, сопряжены с осложнениями, период восстановления достаточно длительный. Мы сломали эту традицию, обошлись без разрезов, до кисты добрались через три прокола в животе, - пояснил заведующий хирургическим отделением этой больницы Азат Тогочуев. - Счастливый и довольный больной уже на следующий день разгуливал по отделению.

Слово "впервые" стало едва ли не брендом этой клиники. Многие методы лечения, в том числе хирургические, внедряются здесь, как говорится, с завидным постоянством. А это еще раз свидетельствует о высоком профессионализме медиков, работающих тут.

Генерального директора Клинической больницы управления делами президента и правительства, одного из лучших хирургов страны, Расула Султангазиева не случайно называют новатором в кыргызской хирургии. Именно он со своей командой неустанно внедряет современные методы в медицинскую практику.

- Мне повезло: в свое время я отработал технику проведения таких операций при прохождении специализации во Франции. Мы едва ли не каждый день оперировали там с помощью лапароскопа поросят, - вспоминает Расул Абалиевич. - Поэтому опыт, конечно, был. Но в данном случае был и огромный риск повредить близлежащие органы, например, стенку кишечника. Тогда проблем не оберешься. Поэтому готовился к первой такой операции по удалению кисты почки, как к любой сложной.

- Когда мне предложили самому выбрать метод предстоящей мне операции, я выбрал эндоскопический, с тремя проколами. Мне честно сказали, что такое вмешательство в клинике проводится вообще впервые в Кыргызстане. Но меня это не остановило. Я доверял врачам этой больницы, поэтому сюда и обратился за помощью. А когда узнал, что оперировать будет Султангазиев, и вовсе все сомнения пропали, - рассказал мне отважный пациент Мамасалы Сатыбалдиев после операции.

До поры до времени, по его словам, он и не подозревал, что на почке растет киста. Но потом появились неприятные ощущения в этой области, ноющие боли в поясничной области. При ультразвуковом обследовании выяснилось, что на органе есть образование. Дальнейшие наблюдения показали, что оно увеличивается в размерах и само по себе не пройдет, придется оперировать.

- Киста - это образование, имеющее полость и окруженное сверху капсулой. Внутри полости скапливается жидкость. При быстром росте кисты может разорваться капсула, а это уже грозит перитонитом, - пояснил Расул Султангазиев. - Поэтому лучше не доводить заболевание до смертельно опасного.

Если для пациентов лапароскопический метод благо, то от хирургов он требует еще большей ответственности и точности. Они контролируют свои действия, глядя только на экран. Но ради пациента чему только не научишься, что только не освоишь! Да и отставать от развития мировой медицины в этой больнице не хотят.

- В нашем случае надо было еще выбрать наиболее подходящее положение, чтобы подойти к кисте почки и не задеть близлежащие органы. Шли медленно, возможно, даже осторожнее, чем во время обычной операции, но зато миновали все опасности, - говорит, смеясь, Султангазиев. - И все равно на эту операцию ушло минут на двадцать меньше, чем на обычную. Капсулу мы убрали и отправили материал на гистологию, а внутреннюю стенку кисты обработали аргоном. Киста уже никогда больше не появится.

И вновь очень постарались

Перед уходом из клиники меня познакомили с 55–летней Анарой, очередной тяжелейшей пациенткой хирургического отделения. У женщины был тиреотоксический зоб, больше известный как Базедова болезнь. Шея женщины из–за этого была огромных размеров.

- Сегодня мы берем ее на операцию, - сказал мне тогда Расул Абалиевич. - И, честно, боимся, что сердце больной может остановиться во время нее. Но будем очень стараться, - добавил он.

Слова "будем стараться", "постарались" в этом отделении - не пустой звук.

Хирурги очень постарались и на этот раз, выйдя победителями из этой безнадежной, казалось бы, ситуации.

- Хотите поговорить с нашей пациенткой, приезжайте, - звучали нотки радости в голосе Султангазиева, позвонившего в редакцию.

- Меня ведь никто не хотел оперировать. Я побывала во всех больницах. В одной сказали, дескать, надо подождать, анализы не очень хорошие, в другой открытым текстом заявили, что сердце не выдержит, останетесь на столе, - говорит Айнура, а я ловлю себя на мысли, что после таких операций у пациентов нередко пропадает голос. Но, судя по всему, как разговаривает пациентка, врачам удалось избежать даже такого, без преувеличения, грозного осложнения.

Двадцать лет, по словам моей собеседницы, она страдала из–за недуга. Его коварство она испытывала каждый день, который в любой момент мог стать последним. Главная мишень тиреотоксического зоба - сердце. Если в норме его биение не превышает 80 ударов в минуту, то сердце Айнуры просто колотилось, работая в два раза быстрее, делая 150–160 ударов. И, естественно, изнашивается быстрее, становясь как дряблый мешок.

- Это заболевание обусловлено гипертрофией и гиперфункцией щитовидной железы, вырабатывающей избыток териоидных гормонов. А их избыток в свою очередь истощает запасы энергии в организме, необходимые для его нормальной жизнедеятельности. Особенно это сказывается на сердечно–сосудистой и центральной нервной системах, - пояснил Расул Абалиевич.

- И если нервы у меня были еще более–менее в порядке, хотя постоянно жила, как говорится, на них, то сердце было на пределе, - говорит Айнура. - Я едва не умоляла врачей сделать мне операцию. Понимала, что моя жизнь может закончиться в операционной. Но устала мучиться, тем более что без операции тоже долго не протянула бы.

Но и хирурги даже этой больницы, которые работают, без преувеличения, по высшему пилотажу, боялись браться за операцию по удалению щитовидки, шансов на ее благополучный исход практически не было. О чем они сразу предупредили родных пациентки. И, получив "добро" от них и самой Айнуры, рискнули.

Но то, чего они боялись, случилось: ближе к середине операции, которая длилась три с половиной часа, сердце не выдержало, остановилось. И завести мотор, заставить его снова заработать, оказалось по силам только Жаныбеку Эркинбаеву, анестезиологу–реаниматологу, каких в стране еще поискать.

- Заставить вновь биться такое изношенное сердце мог только он. Мы сами в первые мгновения не поверили своим глазам, увидев, что оно бьется, - эмоционально рассказывает Расул Абалиевич о выигранной ими битве за жизнь пациентки.

- Технически трудно было выделить и саму железу. Зоб не просто охватывал трахею, как хомут, а плотно сросся с ней. Рядом еще шейные сосуды, от которых тоже миллиметр за миллиметром пришлось отделять воспаленную железу. А при таком зобе кровоснабжение агрессивное. Поверьте, что это было очень непросто, - добавил Азат Тогочуев, заведующий хирургическим отделением больницы.

Осложнений после таких операций много. Мог исчезнуть голос, если бы хирурги задели возвратный нерв, человек из–за пареза не смог бы глотать даже жидкость. Это самое грозное осложнение. Могли начаться судороги, онемение конечностей.

- Но Бог миловал, - сказал Султангазиев и постучал по столу, хотя всегда говорил, что он человек не суеверный. - Нам удалось максимально сохранить все анатомические структуры при удалении щитовидной железы.

- Посмотрите, сколько седых волос на моей голове. После каждой такой операции их прибавляется. А Расул Абалиевич вообще уже совсем поседел. И снова вот идем за сединой, - со смехом сказал Жаныбек Эркинбаев, направляясь в операционную...