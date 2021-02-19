"Пропойте женщине хвалу". Цвет страны наградили медалями

"Пропойте женщине хвалу" - эти прекрасные слова из стихотворения декана медфака КРСУ Анэса Зарифьяна вспомнились во время торжественного вручения медали Конгресса женщин "За лидерство" и энциклопедии "Женщины Кыргызстана" ее героиням на прошлой неделе.

В книге, отлично изданной и проиллюстрированной, рассказывается о 333 кыргызстанках разных возрастов, профессий, национальностей, которых называют успешными и цветом страны.

Интерес к энциклопедии огромный. Нынешнее издание уже шестое. И с каждым разом расширяются временные рамки, география, увеличивается число героинь - лучших из лучших наших современниц.

- Я задумала написать серию книг из жизни наших замечательных женщин в начале 2000–х годов, - говорит идейная вдохновительница и автор изданий, президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева. - Роль женщины во всех областях жизни общества растет, причем динамично. И то, что это глобальная тенденция, простирающаяся в будущее, никем уже не оспаривается. Мы, женщины, не только неотъемлемая составляющая исторического процесса страны, но и все более значимая движущая сила.

За благополучное будущее страны, семьи надо всегда бороться. И женщинам здесь отведена значимая роль. Первая моя книга вышла в 2008 году. И по тому, с каким воодушевлением, радостью восприняли ее не только женщины, но и во всем обществе, я поняла, что надо продолжать писать. История каждой из моих героинь - это своего рода благодарность за все, что они сделали и делают.

Думаю, такие публикации придают им самим уверенности, и, конечно, их истории успеха - пример и для нынешнего поколения, и для подрастающего. Уверена, что женских историй успеха должно быть больше - это хорошо для всей страны, - добавила Замира Акбагышевна.

Надо было видеть сияющие глаза женщин - героинь энциклопедии, когда им вручали книгу. Кажется, что они помолодели от счастья. А у многих из них в зале сидели близкие, дети с цветами для мам и бабушек. Не сомневаюсь, что день 10 февраля войдет в историю каждой этой семьи, тем более в очерках рассказывается и о родных награжденных.

Своих героинь Замира Акбагышевна не выбирает сама. Кандидатуры деятельных, умных, талантливых представительниц прекрасного пола предлагают в структурах власти, коллективы, жители сел, члены Конгресса женщин.

Например, среди героинь нового издания - мать–героиня, воспитавшая десять детей Токтокан Каралаева, у которой уже 43 внука, 72 правнука, есть даже праправнук. В книге также рассказывается о сестрах Сабыровых - Кундуз, Жыпар, Гульзат, благодаря которым наше общество стало справедливее и образованнее, о Фатиме Мафлиновой, учительнице географии в селе Бирдик Ысык–Атинского района, Чолпон Нусуповой, декане факультета Национальной консерватории, лауреате премии имени Абдраева, Лилии Мельниковой, художественном руководителе хореографического ансамбля "Ариет", Тамаре Небылицыной, почтальоне столичного отделения связи N 21, Джумагуль Нусуповой, бывшем министре культуры и других.

В книгу включены и имена женщин - послов и партнеров Конгресса женщин. Это посол Китая в КР Ду Дэвэнь, Динара Кемелова, чрезвычайный и полномочный посол КР в Республике Корея, Канайым Бактыгулова, посол нашей страны в Китае, Вероника Гаррет, супруга посла Великобритании в КР, супруга посла Ирана Захра (Ядгари) Харази и другие. Все иностранки - почетные члены Конгресса женщин. Много добрых слов написали в предисловии к книге послы Кореи, Индии, России и других стран.

- Конгресс женщин стал признанной площадкой выработки важных решений, затрагивающих интересы женщин и проблемы современного общества, - сказала одна из героинь энциклопедии. - Я рада, что стала членом конгресса, в котором более полумиллиона женщин. Нет в стране более сильной и сплоченной организации, чем наша.

Создала это, если можно так сказать, женское братство, сплотила его, воодушевила лидер женского движения в Кыргызстане, президент конгресса Замира Акбагышева. И что важно - многие из его членов смогли встать на ноги, обрести профессию, начать свое дело, поверить, наконец, в свои силы именно благодаря ей. Она создала полумиллионную организацию практически с нуля, сначала больше даже для женской солидарности. И теперь в каждом айыл окмоту есть филиалы конгресса, которому скоро стукнет 30 лет. Такой вроде молодой, а столько добрых дел на его счету, судьбы скольких кыргызстанок он изменил. В их числе и многие из героинь летописи, обладательницы медали "За лидерство".

Я не оговорилась, назвав серию книг Акбагышевой летописью, поскольку это настоящая история Кыргызстана в судьбах его прекрасной половины. И конгрессменки не случайно назвали книги энциклопедией страны.

Несколько экземпляров издания Конгресс женщин всегда передает в наши библиотеки, послам дипмиссий, чтобы знали, какой в Кыргызстане слабый сильный пол!

- Я как–то была в Иране в составе официальной делегации, и нас повели в Национальную библиотеку, в которой несколько миллионов книг и разных изданий. В библиотеке во время нашего пребывания проходила выставка книг стран СНГ. И среди множества книг я увидела нашу энциклопедию "Женщины Кыргызстана!" Они, можно сказать, представляют нашу страну за тысячи километров.

Непросто быть женщиной в наших реалиях. Но моих соотечественниц всегда отличали стойкость, мудрость и терпение. Такие праздники, как сегодня, в нашей жизни нужны. Они как знак признания наших заслуг, уважения сильной половины, - сказала Замира Акбагышевна.

После этих слов женщины встали и аплодировали и автору, и самим себе за успехи, которых добились. И, конечно, какое торжество без концерта, на котором тоже прославляли женщин.

Не сомневаюсь, что президент Конгресса женщин Замира Акбагышева продолжит серию книг о наших замечательных современницах.