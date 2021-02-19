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Умер актер Андрей Мягков

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Народный артист РСФСР, звезда фильма "Ирония судьбы" Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре "Современник". В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова "Похождения зубного врача" вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Также он снялся в его лентах "Жестокий романс" и "Гараж". Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Дни Турбиных", "Надежда" и "Серебряные трубы". Звание народного артиста РСФСР актер получил в 1986 году. В мае 2019-го ему присвоили орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Источник: lenta.ru


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Теги:
кино, Россия, похороны
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