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Ипподром "Ак-Кула" в Бишкеке мэрия переносить не собирается

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- Оксана Гут
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Вопроса о переносе ипподрома "Ак-Кула" за город и строительстве на этом месте футбольного стадиона не стоит. Об этом заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что нынешнее состояние ипподрома оценивается как аварийное, ведь он был построен еще в 1947 году по авторскому проекту заслуженного архитектора КР Владимира Нусова. Техническое состояние зданий и сооружений не соответствует действующим нормам и небезопасно для горожан.

"Согласно техническому заключению государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР здание ипподрома не отвечает требованиям норм и является несейсмостойким, сильно уязвимым и аварийным, по этой причине эксплуатация данного объекта не допускается. Учитывая аварийное техническое состояние здания ипподрома, реставрация и реконструкция с увеличением посадочных мест невозможна", - уверяют в мэрии.

На основании вышеуказанного заключения и решения межведомственной комиссии правительство КР 20 сентября 2020 года приняло постановление № 466 о признании здания ипподрома "Ак-Кула" утратившим статус памятника архитектуры республиканского значения, о сносе и строительстве нового комплекса ипподрома.

"Для безопасности горожан, гостей столицы, спортсменов столичная мэрия намерена привести ипподром в надлежащее состояние, ведь ипподром "Ак-кула" – единственный на территории города Бишкек объект, необходимый для проведения конноспортивных соревнований и других спортивных мероприятий, как на республиканском, так и на международном уровне", - информируют в муниципалитете.

Управлением капитального строительства (УКС) столичной мэрии было подготовлено техническое задание по проектированию и строительству нового комплекса ипподрома. Тендер на проектирование нового ипподрома "Ак-Кула" был объявлен два раза, но оба признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием участников.

Также в свете пандемии КОВИД-19 и выпадения доходной части городского бюджета, было принято решение рассмотреть возможность реализации проекта путем государственно-частного партнерства (ГЧП). Мэрия города Бишкек совместно с центром ГЧП при министерстве экономики КР был объявлен конкурс по привлечению участников для строительства ипподрома "Ак-Кула".

Напомним, что площадь территории ипподрома "Ак-Кула" составляет 57,4 гектаров, из них 55,8 га передано на баланс города (МП "Ипподром "Ак-Кула"), по оставшейся части идут судебные разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/397549
Теги:
земельный участок, ремонт, спорт, строительство, суд, Бишкек, Кыргызстан, ипподром, мэрия
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